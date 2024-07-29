委內瑞拉總統大選爭議四起！馬杜洛宣稱勝選 反對派與多國質疑結果

委內瑞拉選委會宣布，現任總統馬杜洛（見圖）得票過半贏得第3個任期。（歐新社）

2024/07/29 16:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕委內瑞拉選舉委員會29日宣布，在開出8成選票後，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以51.2%得票率再次贏得連任，將是他第3個6年任期。然而，但反對派及鄰國立即對選舉結果提出質疑。

法新社報導，委內瑞拉選委會公布，在開出8成選票後，馬杜洛獲得51.2%的選票，反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）則獲得44.2%的選票。

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馬杜洛在總統府向支持者發表講話，宣布自己再次當選委內瑞拉總統。然而，反對派聯盟堅稱他們獲得了70%的選票，拒絕接受馬杜洛控制的選舉機構公布的結果。反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）表示，龔薩雷斯才是委內瑞拉新任總統當選人。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）譴責選舉結果「舞弊」，智利總統則形容結果「難以置信」。秘魯已宣布召回大使進行磋商。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對選舉結果是否反映委內瑞拉選民意願表示「嚴重關切」。

獨立民調原本預測，這次選舉將結束長達25年的「查維斯主義」統治。自2013年上任以來，馬杜洛領導的這個曾經富裕的石油國家國內生產總值下降了80%，導致超過700萬委內瑞拉人移民海外。

馬杜洛被指控在日益專制的氛圍下監禁批評者並騷擾反對派。反對派候選人龔薩雷斯是在馬查多被取消參選資格後遞補的。馬查多此前呼籲選民在計票的「決定性時刻」保持警惕，因為普遍擔心存在舞弊行為。

目前約有2100萬委內瑞拉選民登記投票，但估計只有1700萬仍在國內的選民有資格投票。

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