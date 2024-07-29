秘勤局性別平等問題引關注 川普發聲力挺女幹員

槍手在川普造勢活動開槍時，現場可以看到多名著黑色西裝、戴著墨鏡的特勤人員以身體來保護川普，護送他走下舞台，安全進入一旁待命的車輛內，其中包括幾名女性特勤人員。（美聯社）

2024/07/29 15:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞網（Fox News）報導，前總統川普（Donald Trump）7月27日在明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）的競選集會上，為一名在暗殺未遂事件中保護他的美國秘勤局（US Secret Service）女幹員辯護。這名特勤人員此前因身高問題遭受網路批評，引發了關於特勤人員性別的爭議。

川普在集會上回憶了7月13日在賓州巴特勒市（Butler）發生的暗殺未遂事件。他讚揚了特勤人員的迅速反應，特別提到一名女性特勤人員的勇敢行為。川普說：「她非常勇敢，她用一切在保護我，她願意為我擋子彈，因為子彈正在飛射。太不可思議了。」

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然而，這名女性特勤人員卻因為身高問題受到網路評論家和川普支持者的嚴厲批評，引發了針對特勤人員性別的歧視性言論，以及對祕勤局安全措施的質疑。保守派評論員德蘇沙（Dinesh D'Souza）在社交平台X上質疑女性特勤人員的能力，並批評祕勤局為了達到30%的女性招募目標而犧牲專業性。

播客主持人沃爾什（Matt Walsh）則直接表示秘勤局不應該有女性幹員；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）則以泳裝比喻，強調特勤人員的體型必須足夠魁梧才能保護被保護對象。

這些評論引發了廣泛的爭議，許多人認為這些言論帶有明顯的性別歧視色彩。同時，這起事件也暴露了美國高層政要安全保護的漏洞。在7月13日的暗殺未遂事件中，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）成功接近川普135公尺的距離開槍，這一嚴重的安全疏失引發了各界對美國秘勤局的批評。

秘勤局局長金鐸（Kimberly Cheatle）因此事件辭職。她在辭職信中表示：「我為這次安全疏失負全責。鑑於近期事件，我難過地做出了辭職的艱難決定。」

美國國會眾議院國土安全委員會已就此事件展開全面調查並發出傳票，前聯邦調查局（FBI）助理局史威克（Chris Swecker）表示，秘勤局需要「提升他們的表現」。

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