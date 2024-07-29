「無骨雞翅」一定沒骨頭？美國男控告餐廳被法院打臉

美國俄亥俄州最高法院認為消費者不能期望無骨雞翅完全沒有骨頭，駁回了一位消費者因雞骨卡喉而受傷的索賠。（美聯社）

2024/07/29 11:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州最高法院近日針對一起關於無骨雞翅的爭議案件做出最終判決。該判決裁定消費者不能總是認為無骨雞翅是完全沒有骨頭的，將一名因雞翅骨頭卡住導致食道受傷的提告男子上訴駁回。

據美聯社報導，該項判決源自於一名男子柏克海默（Michael Berkheimer）在俄亥俄州漢密爾頓市的Wings on Brookwood餐廳用餐時，點了一份巴馬乾酪蒜味醬口味的無骨雞翅，因不小心吞下雞翅中的骨頭，導致這塊骨頭刺穿食道，進而使該處組織發生嚴重感染。

柏克海默因此憤而提起訴訟，指控餐廳、雞翅供應廠商以及生產原物料的農場疏失，聲稱他們沒有在事前警告顧客無骨雞翅裡面可能會有骨頭。然而，最高法院以4比3的裁決結果認定，「無骨雞翅」是指烹飪的方式和風格，而不是代表該食品裡面完全不含骨頭。

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這一裁決與先前駁回該案件的下級法院判決一致。法院強調，雞翅裡有骨頭是常識，消費者在食用之前應該就要知道。因此，柏克海默在吃之前早有心理準備，事後便不能以產品的名稱為由來索取相關賠償。

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