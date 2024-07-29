驚！細菌「偷」基因 讓寄生蜂變成「女兒國」

寄生蜂，例如麗蚜小蜂（Encarsia formosa，見圖），可用來消滅農業害蟲白粉虱 （whitefly）。（取自Bioplanet專頁）

2024/07/29 08:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）月27日報導報導了一項令人驚嘆的發現：寄生蜂體內的沃爾巴克氏體（Wolbachia）細菌，能夠操控宿主的性別，讓寄生蜂的後代幾乎都是雌性，形成一個「女兒國」，這項發現不僅揭示了生物演化的奧秘，也為控制昆蟲族群提供了新的思路。

據報導，這項發現源於科學家對沃爾巴克氏體與宿主之間相互作用的深入研究。由美國明尼蘇達大學的昆蟲學家林德西（Amelia Lindsey）領導的研究團隊，在《基因組生物學》（Genome Biology）期刊上發表了這項重要研究。他們發現，沃爾巴克氏體從其他昆蟲身上「偷」來了控制性别的基因，並利用這些基因製造出一種蛋白質，可以將寄生蜂的雄性卵轉變為雌性卵。

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這種操控機制可以讓沃爾巴克氏體更有效地傳播。由於沃爾巴克氏體只能透過雌性卵傳遞給下一代，因此牠們偏好雌性宿主。透過操控宿主的性別，沃爾巴克氏體確保了自身的傳播，並在寄生蜂族群中建立穩定的存在。這個發現也揭示了生物演化中的「基因水平轉移」現象。沃爾巴克氏體從其他昆蟲身上「偷」來的基因，說明了基因在不同物種間的交流和傳遞，以及這種機制在演化中扮演的重要角色。

此外，這項研究也為控制昆蟲族群提供了新的思路。沃爾巴克氏體目前已被用於減少攜帶瘧疾、登革熱和茲卡病毒等疾病的昆蟲數量。而寄生蜂，例如麗蚜小蜂（Encarsia formosa），則被用來消滅白粉虱 （whitefly），一種農業害蟲。因此，深入了解沃爾巴克氏體如何控制昆蟲族群，將有助於我們開發更有效的昆蟲控制方法。

報導提到，沃爾巴克氏體與寄生蜂之間的「性別大逆轉」，展現了自然界中錯綜複雜的演化關係，也為我們提供了新的視角，來理解生物的多樣性和演化過程。

可讓寄生蜂變性的沃爾巴克氏體（Wolbachia）細菌。（取自維基百科公領域）

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