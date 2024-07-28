好萊塢全力出動！ 協助賀錦麗塑造「第二救世主」形象

好萊塢名人喬治克隆尼（左）與賀錦麗。（彭博檔案照）

2024/07/28 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據多方報導，好萊塢的龐大機器，包括企業高管、公關人員、名流意見領袖和娛樂媒體記者，正動員起來，幫助現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在11月贏得大選，特別是針對少數族裔女性選民。

《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，儘管賀錦麗在普通選民中始終不受歡迎，但她被許多好萊塢精英視為「第二個救世主」，這些精英從她擔任加州政治人物時就開始崇拜她。現在，這位副總統利用她在娛樂業的人脈，不僅要籌集資金，還要製造炒作，並營造一種文化上的熱潮，她希望這能推動她進入白宮。

請繼續往下閱讀...

好萊塢名人喬治克隆尼（George Clooney）在在一份聲明中告訴《國會山報》（The Hill），「我們都非常興奮，願意為賀錦麗副總統的歷史性請求盡一切努力。」而一位不願透露姓名的產業內部人士告訴美國娛樂網站《The Wrap》：「我認識的迪士尼的每一位女性現在都欣喜若狂。這感覺是一個令人興奮的時刻。」

賀錦麗的競選團隊將少數族裔女性作為特別的目標，而好萊塢正在幫助她接觸這些女性。在總統拜登（Joe Biden）宣布不再尋求連任的同一天，賀錦麗與大約40000名少數族裔女性進行了直播通話，其中包括許多好萊塢專業人士。

據報導，賀錦麗的團隊已經獲得了Netflix的執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）700萬美元（約新台幣2.3億元）巨額捐款，好萊塢著名的募款者也正式支持賀錦麗，包括喬治克隆尼和羅伯·雷納（Rob Reiner）等。

「好萊塢名流們都紛紛支持賀錦麗，就好像她是第二個救世主一樣。」亞利桑那州立大學美國機構中心政治史教授兼主任克里奇洛（Donald Critchlow）告訴《國會山報》。

號稱「左膠」齊聚的好萊塢一向與民主黨關係緊密。共和黨德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）日前警告共和黨人不要低估賀錦麗，因為腐敗的企業媒體複合體會把賀錦麗塑造成德蕾莎修女、歐普拉和甘地的結合體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法