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結束分裂？ 巴勒斯坦各派系代表簽署《北京宣言》

巴勒斯坦各派系代表23日簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。（圖擷自央視新聞）

巴勒斯坦各派系代表23日簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。（圖擷自央視新聞）

2024/07/23 14:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為期3天的巴勒斯坦各派系內部和解對話，23日上午舉行閉幕式，各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。

綜合媒體報導，這場對話從21日起在北京舉行，為期3天。中國官媒的報導並沒有透露有關《北京宣言》的更多訊息，也未提及哪些巴勒斯坦派系參與了本次對話，以及與會人員等細節。

不過，中國環球電視網（CGTN）旗下「CGTN記者團」已透過微博帳號發出消息，稱包括法塔組織（Fatah）副主席馬阿魯爾（Mahmud Alul）、哈瑪斯政治局委員馬佐克（Moussa Abu Marzouk）在內的14個巴勒斯坦派系的代表，以及中共政治局委員、外交部長王毅，將於23日在北京釣魚台國賓館召開記者會。

素來關係不睦的兩股巴勒斯坦政治勢力哈瑪斯及法塔，曾於今年4月在北京舉行磋商，試圖化解雙方長達17年的政治分歧。雙方原定於6月中重返北京舉行新一輪會議，被延遲至今。

中國外交部發言人林劍表示，北京支持巴勒斯坦各派透過對話實現和解，「願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解的目標共同努力。」

中國近年積極在長期由美國主導的中東地區展現外交影響力。繼去年促成斷交多年的伊朗和沙烏地阿拉伯達成和解協議後，今年加大力道推動巴勒斯坦內部和解，在中東塑造調解者的形象。

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