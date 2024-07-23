政壇八卦！賀錦麗舊愛意外成焦點 拒絕媒體採訪

賀錦麗競選之路驚見「前任」身影。（圖擷取自Ｘ平台）

2024/07/23 10:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政壇因總統拜登退出連任競選而掀起波瀾，前電視脫口秀主持人威廉斯（Montel Williams）的態度引起關注。威廉斯雖然似乎支持他的前女友、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人，但堅決拒絕談論他們在2001年的戀愛關係。

據《紐約郵報》報導，當拜登上週末宣布退出競選後，威廉斯最初在社交媒體平台X上表示支持馬里蘭州民主黨州長摩爾（Wes Moore）接替拜登的位置。他寫道：「我很樂意看到摩爾領導票選或出現在我的選票上，我已準備好為他助選。」

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這則貼文引起許多人的注意，因為眾所周知，威廉斯和賀錦麗曾於2001年短暫交往。當時賀錦麗在舊金山的美國檢察官辦公室工作。然而，當摩爾正式表態支持賀錦麗後，威廉斯轉發了這則支持聲明，似乎也認同了摩爾的選擇。

為了提醒關注者，威廉斯還第二次轉發了這則聲明，並寫道：「再次提醒大家，我轉發了這個。」

娛樂新聞網站TMZ迅速報導了威廉斯在拜登退選後支持摩爾而非賀錦麗的消息。威廉斯隨即在X上指責TMZ「誤解」了他的言論，稱：「夥計們，很抱歉破壞你們的興致，但你們嚴重誤解了我的推文。我會投票給任何能擊敗川普的人。」

威廉斯同時警告媒體，他不會回應任何關於他與賀錦麗關係的採訪請求。他在社交媒體上寫道：「我已經說了我要說的話。我的媒體朋友們應該三思而後行，不要浪費時間在20多年前的照片上——這樣做只會得到不愉快的回應。」

TMZ補充說，威廉斯的公關人員已經公開了一份媒體詢問的截圖，曝光了記者的身份。看來他們在這個話題上已經閉口不談。

報導指出，這一事件引發了人們對政治人物私生活和公眾形象之間關係的討論，同時也反映出美國當前政治局勢的複雜性。

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