顛覆認知！ 黑洞竟是星系存亡關鍵

藝術家想像圖，描繪星系中央的超大質量黑洞所噴發出的兩道氣體噴流。（圖擷取自歐洲太空總署ESA/Hubble專頁）

2024/07/23 09:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕浩瀚宇宙中，星系的演化一直是天文學家探索的重點。過去，人們認為星系中心的超大質量黑洞如同貪婪的吞噬者，不斷吞噬周遭物質，最終導致星系走向滅亡。然而，英國肯特大學（University of Kent）的最新研究卻顛覆了這個傳統觀點，指出黑洞可能是星系得以長存的關鍵——如同星系的「心臟」，調節著星系的「呼吸」和成長。

這項近日發表在《皇家天文學會月刊》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）上的研究，試圖解開一個宇宙謎團：為何星系的規模並不像預期般巨大？過去認為，星系應不斷吸收氣體並轉化為恆星，進而持續擴張。然而，實際觀測結果卻與此相悖，顯示星系的增長似乎受到某種機制的限制。

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據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊利用創新的電腦模擬技術，將星系中心的超大質量黑洞比喻為「心臟」，而黑洞噴出的兩股超音速噴流則如同「氣道」，將能量傳輸到星系各處，就像人類呼吸時，肺部吸入和呼出的氣體。

模擬結果顯示，黑洞發出的脈衝能量，會導致噴流產生像風箱般的震盪效應，進而產生壓力波，傳播至整個星系。這些壓力波就像是一種無形的「阻力」，抑制了星系過度吸收氣體，防止其因過度增長而最終衰亡成所謂的「殭屍星系」（zombie galaxies），也就是充滿衰亡或垂死恆星的星系。

這個發現令人驚訝，因為過去人們普遍認為，黑洞強大的引力會不斷吸引周圍物質，最終導致星系走向毀滅。但這項研究表明，黑洞的作用並非如此單一，它更像是一個精密的調節器，在星系的演化過程中扮演著至關重要的角色。

研究團隊指出，如果沒有這種「心臟」和「肺」的調節機制，星系很可能早已耗盡燃料，變成死氣沉沉的「殭屍星系」。而我們今天所看到的宇宙，也將截然不同。

報導提到，這項研究不僅推翻了人們對黑洞的傳統認知，也為解開星系演化之謎，提供了一個全新的視角。未來，科學家將繼續深入研究，以期更全面地理解黑洞在宇宙演化中扮演的角色。

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