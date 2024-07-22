傳拜登發現民調崩落後退選 消息人士：搖擺州全敗還丟鐵票區

消息人士認為，內部民調表現不佳可能是促成拜登退選的關鍵因素之一。（法新社）

2024/07/22 12:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統。有消息人士透露，拜登及其競選團隊針對近期民調結果徹夜研究後，發現民調結果不如預期，更有拜登幕僚發現6大搖擺州及兩個鐵票區處於落後。消息人士認為，內部民調表現不佳可能是促成拜登退選的關鍵因素之一。

根據《路透》報導，拜登近期飽受黨內「換拜」壓力，不過拜登直到20日晚間仍堅持選到底，但是在20日晚間研究完近期民調數據後，拜登想法發生轉變，於21日下午1點45分左右，召集白宮高層與競選團隊進行電話會議，隨後公開宣布退選。

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消息人士指稱，拜登幕僚20日晚間在內部民調發現驚人事實，拜登不僅在6大搖擺州全面處於民調落後局面，甚至在維吉尼亞州、明尼蘇達州這種民主黨不需要太花心力的「藍州」鐵票區也呈現潰敗狀態。

拜登17日確診以來，他一直在德拉瓦州的住家中隔離，幕僚表示，拜登在隔離過程中頻頻咳嗽，週末都在為黨內「換拜」壓力而苦惱，而拜登突如其來的退選決定，也讓許多白宮幕僚人員及競選團隊措手不及。

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