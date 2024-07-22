賀錦麗副手浮出水面 9大熱門人選誰能勝出？

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）呼聲高。（美聯社）

2024/07/22 11:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕賀錦麗（Kamala Harris）若成為美國民主黨總統候選人，她的副手人選將面臨多重考量，而誰能成為她的最佳拍檔，成為各界關注的焦點。據美國政治新聞網站《POLITICO》報導報導，多位民主黨政治人物已表態支持拜登的決定，並有意角逐副總統提名。

據報導，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）被費城民主黨主席布雷迪（Bob Brady）稱為「絕佳人選」。據知情人士透露，肯塔基州長畢什爾（Andy Beshear，我外交部統一譯名）和北卡羅萊納州長庫柏（Roy Cooper）也在考慮名單中。一位白宮民主黨策略師表示，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）同樣受到關注。

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凱利因其獨特背景備受青睞。這位60歲的前美國海軍戰鬥機飛行員和太空人，於2020年當選參議員，成為自1962年以來首位代表亞利桑那州的民主黨參議員。他的妻子、前眾議員吉佛茲（Gabby Giffords）在一次競選活動中遭槍擊重傷後，成為反槍暴力組織的英雄人物。

密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer，我外交部統一譯名）自2019年上任以來，被視為2028年潛在的總統候選人。她在2022年以近11個百分點的優勢贏得連任，展現了在搖擺州的政治實力。

其他可能的副手人選還包括伊利諾州長普利茲克（JB Pritzker）、馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）和已出櫃的交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等。這些政治人物都在社群媒體上發表聲明，讚揚拜登的貢獻，並表示支持賀錦麗。

然而，加州州長紐森（Gavin Newsom）雖被視為潛在候選人，但因與賀錦麗同為加州人，可能面臨憲法第12修正案的限制，無法成為副手人選。

另外，為了平衡黨內力量，賀錦麗的副手人選可能需要考慮性別、種族和地域等因素。作為一位女性和非裔美國人，賀錦麗的副手人選可能需要考慮與她有不同背景和經驗的人選，以展現民主黨的包容性。例如，選擇一位白人男性或女性、拉丁裔男性或女性等，以平衡黨內的種族和性別比例，同時也需要考量地域因素，確保選區的平衡。

除了黨內平衡，副手人選的政治理念也必須與賀錦麗相符，才能在政策上互相配合，形成有效的執政團隊。賀錦麗是一位進步派政治人物，她的副手人選也需要在政治立場上與她一致，才能在推動政策時獲得黨內支持。

最後，副手人選需要具備一定的政治經驗、行政能力和領導才能，能夠協助賀錦麗處理國家事務，成為她強而有力的助手。

專家指出，賀錦麗的副手選擇將影響民主黨在2024年大選中的勝算。關鍵問題在於：誰能在自己的家鄉州擊敗川普？隨著競選活動的展開，賀錦麗的副手人選將成為美國政壇的焦點話題。

密西根州長魏美桂。（美聯社）

伊利諾州長普利茲克。（美聯社）

亞利桑那州聯邦參議員凱利。（彭博）

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