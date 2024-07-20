10公里僅18元 ！中國全自駕計程車興起 恐衝擊打零工市場

中國武漢蘿蔔快跑快速普及，引發打零工就業人士的不安。（路透）

2024/07/20 22:23

〔編譯魏國金／台北報導〕在中國，乘坐無人駕駛計程車跑10公里旅程，只花4元人民幣（台幣18元）是可能的。美國有線電視新聞網（CNN）報導，相較有人駕駛網，約車10公里18元人民幣（81元台幣）的費用，超低價的無人駕駛計程車迅速受到歡迎，讓為數龐大的「靈活就業」（打零工）勞工感到疑慮。

報導說，稱為「蘿蔔快跑」（robotaxis）的自駕計程車，在武漢以割喉低價快速普及，這座人口1100萬的城市，野心勃勃想成為全球第1個無人駕駛城市。

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1名坐在白色蘿蔔快跑內的男子自拍影片說，「再也不用貸款買車了，10公里約4到16元（人民幣，72元台幣），還自己花錢買車幹嘛」？他補充，相較之下，傳統網車費10公里在18到30元人民幣（135台幣）之間。該影片在微博上已超過8000萬人次觀看。

武漢現有的500部全自駕計程車，隸屬百度Apollo Go部門，百度預計今年底全自駕車隊達1000輛，以覆蓋全武漢市，武漢官方數據顯示，目前全市約有1.7萬輛一般計程車。

然而，無人駕駛計程車快速崛起，已讓中國零工經濟勞動力不安，這些底層勞工因經濟疲軟，薪資不僅凍漲，甚至遭降薪。

統計顯示，每部蘿蔔快跑單日最高可接超過20單，已高於傳統計程車。咨詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創辦人涂樂（Tu Le）說，隨著中國經濟陷入困境，人民可能對失業更加恐懼，無人駕駛計程車讓人聯想失業情形可能發生。

報導說，對Apollo Go掠奪性定價策略的批評，成為微博網站的熱門話題，1名網友留言：「干擾市場是他們最不擔心的事，他們將偷走你的飯碗」，另1人說，「駕訓班、巡路員與出租車都將關閉」。

1名Apollo Go發言人反駁說，來自地方政府的折扣與補貼，通常用在剛推出階段，以吸引民眾嘗試該服務，「超低價只是暫時性策略」。

報導指出，包括武漢、深圳等主要城市政府，已向企業核發無人駕駛商業營運許可，汽車製造商與網約車平台也投資自動駕駛車隊。近期上海浦東新區政府也開始向無人駕駛車營運商，包括Apollo Go與阿里巴巴的AutoX核發實地測試許可。

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