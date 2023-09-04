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AI釀禍？美國無人駕駛計程車 擋住救護車90秒、傷患不治

美國加州舊金山Cruise無人駕駛計程車，傳出擋住救護車路線，傷患最終在醫院搶救無效身亡。（彭博）

美國加州舊金山Cruise無人駕駛計程車，傳出擋住救護車路線，傷患最終在醫院搶救無效身亡。（彭博）

2023/09/04 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise，在加州舊金山推出的Cruise無人駕駛計程車釀禍，兩輛Cruise竟擋住救護車約90秒，傷患最終在醫院搶救無效身亡。

《紐約時報》報導，舊金山消防局報告指稱，這起事件發生在8月14日，當時有個行人被車撞傷，救護車準備將其運送到事故地點3.8公里外的舊金山綜合醫院，孰料在現場被兩輛Cruise計程車阻擋，需要另1輛警車挪開才能通過，傷患在抵達醫院的半小時後宣告不治。

對此，Cruise公司強調他們並無過錯，因為其中1輛Cruise計程車在傷患被抬上救護車前就已駛離，另1輛則停在路邊車道，救護車和其他車輛隨後都從旁邊離開，可見並未阻擋到動線。

舊金山消防局局長尼克遜（Jeanine Nicholson）表示，這是一場分秒必爭的搶救，而當時的問題在於救護車難以接近患者。事實上，目前已累計有70多次無人駕駛汽車干擾救護人員的事件，舊金山執法與急救單位不斷抗議出勤過程中受到無人計程車影響。

據了解，除了Cruise之外，Google母公司Alphabet的自駕品牌Waymo，也在舊金山提供無人駕駛計程車服務，兩家都在8月上旬獲得擴大業務許可，能夠在舊金山任何時間、任何地點載客。

不過，自從Cruise與Waymo取得鬆綁後，就屢次出現無人計程車堵塞交通的案件，8月17日更有1輛Cruise和救護車相撞，目前舊金山官員打算重新商討無人計程車擴展一事。

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