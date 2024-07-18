中國歷史學家茅海建涉性騷擾 上訴稱「斷片」被駁

中國知名歷史學家茅海建2023年被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。他不服提出上訴，辯稱當時酗酒導致「斷片」，但法院裁定上訴理由不成立，維持原判。（圖擷取自澳門大學網頁）

2024/07/18 17:06

〔中央社〕中國知名歷史學家茅海建2023年被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。他不服提出上訴，辯稱當時酗酒導致「斷片」，但法院裁定上訴理由不成立，維持原判。

星島日報今天報導，著有「天朝的崩潰」的清史權威、前澳門大學教授茅海建，2022年7月疫情期間在教職員宿舍開畢業派對，趁進入廚房清洗餐具時，從後撫摸女學生的臀部及胸部，被女生指控強行擁抱，2023年6月被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。

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茅海建不服上訴稱當時喝醉，無法記起廚房內發生的事，但認為自己不會有性騷擾行為。他並說，在近30年教育生涯中，從未有人指控他對女性有不敬行為，自己一直最重視老師的操守和責任。

但檢察院認為，上訴人是「藉醉行凶」，應當維持原判。

澳門中級法院合議庭6月27日作出判決，認定事發前10多分鐘，茅海建仍能正常交談西方權力及學術等話題，未喪失認知和自控能力。綜合案情，裁定上訴理由不成立，維持原判。

報導指出，70歲的茅海建是上海人，曾任中國社會科學院近代史研究所研究員、北京大學歷史學系教授、華東師範大學歷史系教授，2015年任澳門大學特聘教授。他專研清史，其中「天朝的崩潰」被視為近現代史綱要課的入門第一書。

而2023年茅海建性騷擾被判刑時，不少中國網友及讀者表示震驚，甚至形容為「歷史學子崩潰的一天」。

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