川普稱台灣「想被保護就付錢」謝金河：將給美國帶來致命危險！

川普近日接受專訪時被問到若當選後是否承諾防衛台灣時，宣稱台灣「奪走」美國晶片事業賺了很多錢，台灣若要美國保護就付「軍費」。（美聯社）

2024/07/17 21:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日接受專訪時被問到若當選後是否承諾防衛台灣時，宣稱台灣「奪走」美國晶片事業賺了很多錢，台灣若要美國保護就付「軍費」，引發熱議。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，「川普交易把複雜的問題簡單化，凡事漫天開價，連地緣政治戰略也拿來叫板，這會給美國帶來致命危險。」

謝金河今天在臉書發文表示，「川普接受《彭博商業周刊》的專訪，這回觸及台灣，他強調台灣奪走美國晶片事業，賺那麼多錢，要美國保護需要付錢！其實這是川普一貫的立場。就像他對於拜登支助烏克蘭，他也很不以為然。川普習慣用『Trade』交易來叫板，不過未來若登大位，恐怕不能那麼任性！」

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「我們反個方向來說，如果美國放棄烏克蘭，俄羅斯控制烏克蘭，進而威逼全歐洲，美國會怎樣？再用另一個角度看，如果美國不保護台灣，台灣被中國併吞，美國又會怎樣？從上一次的2016年總統選舉，川普喊得最大聲的是『讓美國再偉大』！如果失去烏克蘭，美國可能失去歐洲，俄羅斯進逼美國！如果失去台灣，這個威力會比石油美元的時代更可怕，因為誰控制先進製程晶片，誰就控制全世界！失去烏克蘭、失去台灣，美國怎麼偉大？這是川普必須面對的問題。」

針對川普宣稱台灣「奪走」美國晶片事業，謝金河直言，「其實這是國際分工，美國人做不來的。這些年台積電老早就到亞利桑那設廠，但面對美國勞工的罷工，沒有人願意加班的問題束手無策，反而是晚美國2年的日本熊本已經開始運作，這是國際產業分工的現實。今天台積電擁有強大競爭力，除了張忠謀、劉德音、魏哲家團隊的卓越領導，台積電員工任勞任怨的不眠不休努力，還有台積電亮眼的稅後淨利可以持續支持台積電的資本支出，不停地擴廠。這些特質，川普可能沒有搞清楚。如果美國製造真的那麼強，今天的Intel怎麼會這麼慘？」

最後謝金河表示，「川普交易把複雜的問題簡單化，凡事漫天開價，連地緣政治戰略也拿來叫板，這會給美國帶來致命危險。最簡單的命題，如果台積電是中國的，美國還會是世界老大？」

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