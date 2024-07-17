川普副手范斯主張美國應專注北京 首要之務是防止中國侵台

川普競選搭當范斯。（彭博）

2024/07/17 19:11

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國總統候選人川普的競選搭檔參議員范斯（JD Vance）在許多議題上對中國立場強硬，他建議美國軍方應專注北京，呼籲對中國進口產品廣泛施加關稅，並立法限制中國公民進入美國金融系統，他說，「我不喜歡中國，中國偷走美國許多工作」。

儘管美國的副總統通常在政策制定上沒有角色，然而范斯的強硬觀點增添了若11月川普入主白宮，其政府再度對中國採取鷹派立場的可能性。

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報導說，在台灣議題上，范斯去年在智庫傳統基金會演說指出，美國首要之務應該是防止中國入侵台灣，他說，「我們最需要防止的事是中國入侵台灣，這對美國將是災難，將摧毀我們整個經濟，因為許多電腦晶片是台灣製造」。

該立場與川普近期受訪言論大相逕庭，川普的陳述顯示，對於挺身對抗中國入侵台灣顯得態度冷淡。

范斯也主張，美國沒有資源應對同時發生的衝突，因此應該聚焦中國，他4月接受福斯新聞訪問說，「我們沒有足夠的工業能力支持在烏克蘭的戰爭、以色列戰爭，以及如果中國入侵台灣的東亞戰爭，所以美國必須做出選擇」。

他也反駁向俄羅斯普廷展現實力將遏阻中國領導人習近平的主張，他說，「中國專注真正的實力，他們關注的是我們的實際實力有多強，為了強大到足以反擊中國，我們必須集中精力，而現在我們分身乏術」。

他呼籲「廣泛徵收關稅，尤其是來自中國的產品」，5月他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）面對國家節目中說，「我們必須保護美國產業免於所有競爭，中國擊敗我們的原因不僅因為他們有較好的勞工，也因為他們願意使用奴隸製造東西」，這似乎意指中國在新疆強迫勞動。

他也將美國就業市場的問題歸咎北京，他說，「我不喜歡中國，中國偷走了許多美國工作，我們沒有生產足夠的東西是因為我們經常奉行荒謬的外交政策，我們必須更加自立」。

他也呼籲重新思考全球化，表示全球化並沒有使中國等國家自由化。他也主張針對限制中國進入美國金融市場立法，他說，「如果中國共產黨不想遵守美國規則，就不應允許他們進入我們的金融市場，俄亥俄州的工人以及我們的製造業，承受中共非法操縱貨幣的後果太久了，是向他們究責、強制他們遵守法律的時候了」。

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