川普新副手背後的精英夫人 烏莎助力丈夫范斯登上政壇高峰

共和黨副總統候選人范斯（右）與妻子烏莎（左）7月15日在密爾瓦基的費瑟夫論壇，出席2024年共和黨全國代表大會的首日活動。（美聯社）

2024/07/16 17:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》7月15日發表了一篇關於烏莎·范斯（Usha Vance）的專文報導，她是川普最新宣布的副總統候選人范斯（J.D. Vance）的妻子。烏莎的經歷如同她丈夫的政治道路一樣，充滿了戲劇性和反差。

報導指出，烏莎出生於印度移民家庭，在加州聖地牙哥郊區長大。朋友們形容她是一位「領袖」和「書呆子」，聰明、有抱負且務實。她從耶魯大學畢業後，獲得了劍橋大學的蓋茨獎學金，並在那裡主要接觸自由派和左翼人士。據報導，截至2014年，她還是註冊的民主黨人。

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她與范斯在耶魯法學院相遇，並於2014年結婚。在耶魯期間，烏莎幫助范斯整理了他關於美國農村白人地區社會衰退的思想，這成為了他的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的基礎。該書於2020年被改編成由朗·霍華（Ron Howard）執導的電影。

烏莎在丈夫的政治生涯中扮演著重要角色，她的職業生涯與范斯的政治形象形成鮮明對比。自2015年以來，她在芒格、托勒斯和奧爾森律師事務所（Munger, Tolles, and Olson）擔任企業訴訟律師，該事務所以其「激進進步」的企業文化而聞名。

2019年，《美國律師》（The American Lawyer）的一篇文章將該律師事務所的多元化招聘實踐歸類為「酷炫、覺醒」的範疇。據美國政治新聞網站《Politico》報導，范斯曾透過向提名人發送問卷來確定他們是否「太覺醒」（Too Woke），從而延遲了國務院職位的確認。

「Woke」在美國當今社會意指對種族和性別平等等社會正義議題的高度關注和覺醒，源自非裔美國人的俚語，意為「警覺」。支持者倡導多元化和反對歧視，但此詞也引起爭議，部分人認為它過於激進或政治正確。

《紐時》提到，在成為川普的副總統候選人之前，范斯曾自稱是「反川普派」，並公開表示「從來不喜歡他」。但范斯後來擁抱了川普，並共和黨初選中，接受了這位前總統在俄州聯邦參議員空缺席位上的背書。

文中指出，烏莎的經歷，是關於一個來自政壇邊緣的「精英夫人」，她的人生經歷與丈夫的政治道路交織在一起，形成了一幅引人入勝的圖景。她是一位擁有傑出學歷和職業背景的女性，卻選擇站在丈夫背後，默默支持他的政治抱負。她的故事，也反映了美國社會的複雜性和多元性，以及不同背景、不同價值觀的人們如何在政治舞台上相遇、交織。

目前，烏莎和范斯育有3名子女。雖然她保持低調，但在一些公開場合中，她表現出對丈夫的堅定支持。在最近一次接受《福斯與朋友》（Fox & Friends）的訪問時，她坦言對丈夫競選副總統有些猶豫，但表示會全力支持他的決定。

范斯與烏莎育有3名子女。（取自X平台＠J.D. Vance）

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