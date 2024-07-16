香港房地產租金低迷 年輕人趁勢瘋開夾娃娃機店

香港尖沙咀和銅鑼灣等鬧區，現在愈來愈多夾娃娃機店。（彭博）

2024/07/16 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港房地產市場受中國經濟低迷影響，租金自高峰下滑達90%，許多原本迎合中國遊客的珠寶店、藥局紛紛歇業。然而，租金低迷成為年輕創業家的機遇，紛紛開設夾娃娃機店，希望盡可能增加收益。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）16日報導，20歲的尹塔拉（Tara Wan）和男友今年6月在著名購物鬧區銅鑼灣租了一間店，每月租金僅6000港幣（約2萬5350台幣），他們沒有販賣商品，而是擺設夾娃娃機。她並不認為這是一項可以長期經營的生意，而是一種快速利用香港租金低迷的方式。

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商科畢業的尹塔拉說，如果開店出售一個娃娃，商人僅能賺取定價的金額，「但如果你把它放入機器中，理論上你的優勢是無限的」。

香港商店租金自2015年達到峰值以來，已下滑高達90%，這成為愈來愈多香港年輕人開店的機遇。

然而，夾娃娃機店的興起也可以被視為反映一個時代的結束，即香港的商店裡擠滿來自中國的遊客，他們每年花費的金額高達數十億美元。現在，原本為了迎合中客而開設的珠寶店、藥局等場地，已變成夾娃娃機店。

香港房地產仲公司「中原地產」董事總經理潘志明直言：「夾娃娃機店愈多，愈能反映出經濟惡化的情況。」

據報導，中國經濟前景黯淡和人民幣貶值，已改變曾經對香港至關重要的中國消費者大手筆的行為。觀察家指出，儘管中國富人仍將現金帶到香港，但他們並沒有把錢花在名牌服裝或名牌珠寶上，而是將其兌換成與美元掛鉤的港幣，並將其存入高收益存款或保險產品中。至於香港人自身則湧向深圳，尋求便宜的休閒娛樂和食品雜貨。

香港4月珠寶、手錶和奢華禮品的銷售額年減28.7%，連續第3個月萎縮。知名珠寶商周大福已將香港直營店從2020年的87家縮減至3月底的68家。

零售業的困境為房地產市場帶來寒意。由於空間需求疲軟影響租金收益率，商業房地產的買家很少。今年前3個月，商業物業成交量較上季下跌24%，僅成交131件。中原地產推估第2季將較第1季再下降5%。

在這種情況下，香港房地產經紀人表示，他們收到更多希望在銅鑼灣和尖沙咀等主要購物區開設夾娃娃機店的請求。商店業主也願意降租，但通常是短期租賃，因為他們仍希望在大品牌回歸時騰出空間來。

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