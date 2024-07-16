對抗中國擴張 日本召開太平洋島國峰會

今年「太平洋島國高峰會」與會國家和地區有帛琉等，圖為帛琉總統惠恕仁。（歐新社檔案照）

2024/07/16 15:38

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕由日本主辦的「太平洋島國高峰會」（PALM10）今天在東京舉行，包括帛琉等18國和地區的領袖參加。太平洋島國被視為是美中對立的最前線，近年中國透過基礎設施投資擴大在此的影響力，日本希望加深與太平洋島國的合作關係以對抗中國擴張，今年的峰會預定將發表領袖宣言反對任何侵略戰爭和片面改變現狀，以及包括海洋安全在內7個領域的共同行動計畫。

太平洋島國峰會從1997年起每3年舉行一次，今年為第10屆，也是疫情之後相隔6年的實體會議，3天峰會從16日起至18日結束。

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除日本外，今年與會國家和地區有庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、法屬波利尼西亞、吉里巴斯、諾魯、法屬新喀里多尼亞、紐埃、帛琉、巴布亞新幾內亞、馬紹爾群島、薩摩亞、索羅門群島、東加、吐瓦魯、萬那杜等，澳洲、紐西蘭派遣部長級官員參加，太平洋島國論壇（PIF）秘書長也參與其中。

太平洋島國原本也是台灣邦交國數最多的區域，但中國在蔡英文總統上任後屢屢挖我邦交國，2019年索羅門群島、吉里巴斯及今年賴清德總統當選後再挖走了諾魯，目前我國在此區域的邦交僅剩馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯等3國。

在這次日本召開峰會前，北京於12日邀請索羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）和萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）訪中，並與中國國家主席習近平舉行會談。

綜合日媒報導，這次峰會將發表領袖聯合宣言，並發表日本與太平洋島國共同行動計畫。共同社報導，領袖宣言內容將強調「強烈反對在世界任何地方以武力或壓迫來片面改變現狀的企圖」、「反對任何侵略戰爭，且不承認片面改變現狀所取得土地的合法性」。日本首相岸田文雄也預定在會中表明，未來3年將提供600億圓（約合台幣125.4億元）的支援。

讀賣新聞也報導，日本將與太平洋島國在和平與安全保障、政治領導力和區域主義、以人為本的發展、資源與經濟開發、氣候變遷與災害、海洋環境、技術與連結性等7個領域進行合作。

在和平與安保方面，日本將派自衛隊的飛機和艦船靠港，以加強防衛交流與聯合訓練。索羅門群島在2022年與中國簽署安保協定，被認為將成為中國在南太平洋的軍事據點，日本海上自衛隊護衛艦增加靠港的頻率，可提高日本存在感。日本也考慮透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），提供警備艇等設備以強化島國海巡當局的能力。

另為了化解太平洋島國對福島核一廠核廢水排海的安全疑慮，日本也將無償提供1艘漁業調查船給馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦、巴布亞新幾內亞和萬那杜等國，進行水產資源和海洋環境調查。

對於與台灣有邦交關係的吐瓦魯，日本政府打算以提供通訊相關設備的政策，以提高吐瓦魯的網路安全能力，並防止吐瓦魯與台灣、日本和美國交換的訊息泄露。

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