川普遭暗殺未遂 共和黨盟友：拜登和民主黨間接慫恿

川普險遭暗殺震驚全美。（法新社）

2024/07/14 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭暗殺未遂，聯邦調查局（FBI）已確認槍手為20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。雖然庫克斯作案動機仍未知，但川普的盟友已將責任歸咎拜登和民主黨，指他們將川普描述為對民主的威脅，才激起暴力事件。

《華盛頓郵報》指出，川普的潛在副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）在社群媒體上發表聲明稱，槍擊事件不僅是一起孤立事件，「拜登競選活動的核心主張是，川普總統是一個獨裁法西斯主義者，必須不惜一切代價阻止他」，這種言論直接導致川普總統被暗殺未遂。

請繼續往下閱讀...

川普另一位盟友、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）也有類似看法，「這是一次暗殺企圖，受到激進左派和企業媒體的幫助和慫恿，他們不斷稱川普是對民主、法西斯或更糟的威脅」。

喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）也提及拜登近日稱該重新把川普當成「靶心」的言論，「賓夕法尼亞州巴特勒郡的共和黨地方檢察官應該立即對拜登煽動暗殺提出指控」。同州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也稱，「今天每一滴血都應該歸咎於民主黨和媒體。多年來，他們一直妖魔化川普及其支持者」。

川普競選團隊顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）則表示，拜登或其他任何人不應該使用這樣的字眼，「幾週來，左派人士、民主黨捐款者，現在甚至美國總統拜登都發表令人厭惡的言論，現在是他們為此承擔責任的時候了」。

不過，川普本人也經常使用煽動性語言，包括在拜登2021年上任後，將國家狀況描述為「美國大屠殺」。此後，他稱自己的政敵為「害蟲」，將一些非法移民描述為「動物」，並警告說，如果他在11月未能獲勝，將會發生「大屠殺」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法