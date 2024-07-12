日本愛媛縣清晨山崩！土石流淹沒數棟住宅 傳3人逃生不及

愛媛縣松山市今（12）日凌晨發生土石流，波及數十棟公寓、住宅，據報有3人來不及逃生。（圖擷取自@社群平台「X」）

2024/07/12 15:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面及低氣壓影響，日本九州、四國地區進入梅雨季，並開始出現間歇性的暴雨。其中，位於四國的愛媛縣松山市，降雨量在短短2天之內就超過了過200毫米，猛烈豪雨也導致當地部分地區土石崩塌，更在今（12）日凌晨發生土石流，波及數十棟公寓、住宅，據報有3人來不及逃生。

綜合日媒報導，愛媛縣松山市從10日開始出現間歇性降雨，截至12日上午8點，降雨量在短短2天內達到213毫米，相當於當地過往一整個月的降雨量。報導指出，如此驚人的降雨量，導致松山城山腳的綠町出現土石崩落，一處高100公尺、寬50公尺的斜坡，在凌晨4點崩塌，滾滾土石、泥流瞬間灌入山腳下數十棟公寓和住宅。

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當地消防局接獲通報後，發現有3名住戶未能及時逃生，目前正與警方持續關注。消防局透露，自發生土石崩落後，附近地區民眾接連通報發生瓦斯外洩的情況，目前已派人員釐清、同時協助居民避難。此外，松山市也針對清水地區1萬3226戶、2萬2062名居民，發佈最高層級（第5級）的警報「緊急安全確保」，要求確認山坡處附近2層樓以上的建築物是否安全無虞。

另從NHK的空拍畫面能看見，屬於住宅密集區域的事發地點松山市綠町，多棟建築、房屋被滾滾茶色泥流灌入，甚至被沖刷而下的樹木覆蓋。當地一名男性住戶受訪時表示，他在清晨4點聽到「叩叩叩」的地鳴聲，被吵醒的他走到陽台一看，正好看到後山土石崩落、道路慘遭泥流淹沒，讓他嚇得趕緊將驚人的一幕拍下。

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