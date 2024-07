羅馬暴君卡利古拉的奢華花園！ 義大利出土2000年遺跡

研究人員確認,銘文指的是蓋烏斯·凱撒·奧古斯都·日耳曼尼庫斯(Gaius Caesar Augustus Germanicus),也就是更廣為人知的卡利古拉。(圖取自義大利文化部專頁)

2024/07/11 11:07

〔編譯陳成良/綜合報導〕古羅馬帝國的歷史,總是充滿著令人驚嘆的建築、藝術和文化,而這些輝煌的遺跡,至今仍吸引著世人不斷探索。最近,一處塵封了2000年的古羅馬花園遺跡,在義大利的皮亞廣場(Piazza Pia)附近重見天日,為我們揭開了羅馬帝國時期的奢華生活,而它的主人,竟然是臭名昭著的羅馬暴君皇帝卡利古拉(Caligula)!

據《生活科學》(LiveScience)網站9日報導,這座花園的石灰華牆壁俯瞰著台伯河(Tiber)的河岸,台伯河穿過羅馬城,並位於梵蒂岡城的東側。根據義大利文化部的聲明,這些遺跡是在工人建造一個新的立體交叉橋時意外發現的。

考古學家在清理碎石時,發現了一根鉛製水管,上面刻著「C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici」的銘文。這段銘文被解讀為「凱撒·奧古斯都·日耳曼尼庫斯」(Gaius Caesar Augustus Germanicus),也就是卡利古拉的正式稱號。這根水管,彷彿是一把打開歷史大門的鑰匙,將我們帶回到古羅馬的輝煌年代,並為確認花園的主人提供了關鍵的證據。

考古學家推測,這座花園可能屬於卡利古拉的母親阿格里皮娜大帝(Agrippina the Elder)所有,後來傳給了卡利古拉。這個推測得到了古埃及哲學家菲隆(Philo of Alexandria)撰寫的古籍《致蓋烏斯的使節團》(On the Embassy to Gaius)中關於卡利古拉在台伯河邊與亞歷山卓猶太人代表會面的描述支持,為考古研究提供了歷史佐證。

除了水管之外,考古學家還發現了羅馬時代的陶器碎片和神話場景的陶土雕像,這些雕像原本用來裝飾屋頂,如同點缀着花園的繁华景色。這些文物,為我們提供了羅馬時期建築和藝術風格的寶貴資訊,也讓我們能更深入地了解當時的社會生活。

卡利古拉以其殘暴和荒誕的行為著稱,他的統治被歷史學家描述為羅馬帝國的黑暗時代。然而,這座花園的發現,讓我們看到了卡利古拉生活的另一面,它展現了羅馬貴族們的奢華生活方式,以及對藝術和美的追求。

這次發現,不僅為考古學界帶來新的研究方向,也為我們了解古羅馬時期的歷史提供了寶貴的線索。它讓我們得以一窺古羅馬帝國的輝煌與奢靡,同時也讓我們對歷史人物有了更深刻的認識。

