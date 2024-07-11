羅馬暴君卡利古拉的奢華花園！ 義大利出土2000年遺跡

研究人員確認，銘文指的是蓋烏斯·凱撒·奧古斯都·日耳曼尼庫斯（Gaius Caesar Augustus Germanicus），也就是更廣為人知的卡利古拉。（圖取自義大利文化部專頁）

2024/07/11 11:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕古羅馬帝國的歷史，總是充滿著令人驚嘆的建築、藝術和文化，而這些輝煌的遺跡，至今仍吸引著世人不斷探索。最近，一處塵封了2000年的古羅馬花園遺跡，在義大利的皮亞廣場（Piazza Pia）附近重見天日，為我們揭開了羅馬帝國時期的奢華生活，而它的主人，竟然是臭名昭著的羅馬暴君皇帝卡利古拉（Caligula）！

據《生活科學》（LiveScience）網站9日報導，這座花園的石灰華牆壁俯瞰著台伯河（Tiber）的河岸，台伯河穿過羅馬城，並位於梵蒂岡城的東側。根據義大利文化部的聲明，這些遺跡是在工人建造一個新的立體交叉橋時意外發現的。

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考古學家在清理碎石時，發現了一根鉛製水管，上面刻著「C（ai） Cæsaris Aug（usti） Germanici」的銘文。這段銘文被解讀為「凱撒·奧古斯都·日耳曼尼庫斯」（Gaius Caesar Augustus Germanicus），也就是卡利古拉的正式稱號。這根水管，彷彿是一把打開歷史大門的鑰匙，將我們帶回到古羅馬的輝煌年代，並為確認花園的主人提供了關鍵的證據。

考古學家推測，這座花園可能屬於卡利古拉的母親阿格里皮娜大帝（Agrippina the Elder）所有，後來傳給了卡利古拉。這個推測得到了古埃及哲學家菲隆（Philo of Alexandria）撰寫的古籍《致蓋烏斯的使節團》（On the Embassy to Gaius）中關於卡利古拉在台伯河邊與亞歷山卓猶太人代表會面的描述支持，為考古研究提供了歷史佐證。

除了水管之外，考古學家還發現了羅馬時代的陶器碎片和神話場景的陶土雕像，這些雕像原本用來裝飾屋頂，如同點缀着花園的繁华景色。這些文物，為我們提供了羅馬時期建築和藝術風格的寶貴資訊，也讓我們能更深入地了解當時的社會生活。

卡利古拉以其殘暴和荒誕的行為著稱，他的統治被歷史學家描述為羅馬帝國的黑暗時代。然而，這座花園的發現，讓我們看到了卡利古拉生活的另一面，它展現了羅馬貴族們的奢華生活方式，以及對藝術和美的追求。

這次發現，不僅為考古學界帶來新的研究方向，也為我們了解古羅馬時期的歷史提供了寶貴的線索。它讓我們得以一窺古羅馬帝國的輝煌與奢靡，同時也讓我們對歷史人物有了更深刻的認識。

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