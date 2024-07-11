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尹錫悅華府會岸田 稱「北大西洋與東北亞」安全密不可分

南韓總統尹錫悅（右）和日本首相岸田文雄（左）10日於北約峰會場邊舉行雙邊會談。（美聯社資料照）

南韓總統尹錫悅（右）和日本首相岸田文雄（左）10日於北約峰會場邊舉行雙邊會談。（美聯社資料照）

2024/07/11 12:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）逐步提升與印太盟國連結，日本、南韓、澳洲和紐西蘭已連續3年獲邀出席北約峰會。南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄10日趁勢於場邊舉行雙邊會談。

《韓聯社》報導，尹錫悅表示，北韓、俄羅斯近日簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，就軍事、經濟等層面加緊合作，引發對東亞乃至全球安全的威脅。在日益嚴峻的國際安全局勢下，南韓、日本連續3年以北約「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4）身分出席北約峰會，具有重要戰略意義。

尹錫悅指出，平壤、莫斯科密切合作讓美日韓3國領袖去年8月在大衛營（Camp David）合作的重要性更為凸顯。希望南韓、日本兩國能與北約成員國和盟友保持密切合作，共同發出「北大西洋安全與東北亞安全密不可分」的訊號。

岸田則強調，美國大西洋安全和印太安全不可切割，此次峰會將讓北約與IP4的合作進一步加深。

據悉，尹錫悅與岸田會談時長35分鐘。上次南韓、日本首腦會談於今年5月在首爾舉行，雙方當時藉韓中日領袖會議進行會晤。

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