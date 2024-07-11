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前美參院台灣連線共同主席殷荷菲逝世 生前挺台不遺餘力

2024/07/11 04:30

〔中央社〕美國前共和黨籍參議員殷荷菲（Jim Inhofe）昨天過世，享壽89歲。他生前曾任參院台灣連線共同主席，在支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等挺台議題方面不遺餘力。

美聯社報導，殷荷菲的家人發表聲明指出，殷荷菲在美國獨立日（Independence Day）假期期間中風，於昨天早上過世。

殷荷菲在奧克拉荷馬州政壇活躍逾60載，是當地重量級人物。他曾於2013年接受心臟搭橋手術，2020年5度當選參議員，2023年初從參院退休。

他生前曾任參院台灣連線共同主席，提出法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位。

此外，殷荷菲也曾共同連署提案，提出重新確認對台灣與對執行台灣關係法承諾決議案，重申台灣關係法與六項保證為美台關係基礎，呼籲軍售常態化、落實台旅法。

2018年，殷荷菲曾經率團訪台，力挺對台軍售，並且力促美台能源合作，期間拜會時任總統蔡英文、政府高層及相關部會。

2021年，殷荷菲曾共同提出法案，尋求讓華府支持台灣以非借款成員身分參與美洲開發銀行（Inter-American Development Bank IADB）。1130711

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