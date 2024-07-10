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史上第2位接受豬腎移植患者去世 醫：她將被永遠銘記！

皮薩諾（Lisa Pisano）進行過豬腎移植手術於上週日過世。（美聯社）

皮薩諾（Lisa Pisano）進行過豬腎移植手術於上週日過世。（美聯社）

2024/07/10 21:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名進行過豬腎移植手術的婦女於週日（7日）過世，外科醫生羅伯特·蒙哥馬利（Dr. Robert Montgomery）表示，這次案例非常寶貴，能夠提升器官移植的技術。

根據《NBC》報導，美國54歲女子皮薩諾（Lisa Pisano）因腎衰竭和心臟衰竭瀕臨死亡，今年4月紐約大學朗格尼健康中心的外科醫生對皮薩諾（Lisa Pisano）進行了豬腎移植手術，術後皮薩諾恢復狀況良好。不過將近2個月後，因為過度依賴維持心臟的藥物導致器官受損，醫生只好移除豬腎，恢復洗腎。

最後皮薩諾在週日（7日）過世，紐約大學朗格尼分校移植外科醫生羅伯特·蒙哥馬利表示「儘管後續接受洗腎和植入心臟幫浦，皮薩諾最終還是進入臨終關懷醫院並於週日去世，但她是人類器官移植技術史上寶貴的案例，她的勇氣和善良將被永遠銘記。」

據統計美國有超過10萬人在等待移植名單上，其中大多數人都需要腎臟，也有許多人目前只能等待死亡，而現階段有幾家生物科技公司在對豬進行基因實驗改造，使其器官更像人類，並不會受到人類的免疫細統影響。

皮薩諾是有史以來第2位接受基因改造豬腎臟的患者。第一位也是出身美國的患者斯萊曼 （Richard Slayman）， 他在麻薩諸塞州總醫院接受了移植手術，同樣在術後約莫2個月、今年5月初去世。他的醫生宣稱，他死於先前存在的心臟病，而不是移植造成的。

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