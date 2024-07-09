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兩年15案！南韓尹錫悅無視百萬彈劾聲浪 再度動用總統否決權

面臨百萬彈劾聲浪，南韓總統尹錫悅（見圖）9日第15度動用否決權，退回一項旨在調查國防部失職及總統府濫權的法案。（路透檔案照）

面臨百萬彈劾聲浪，南韓總統尹錫悅（見圖）9日第15度動用否決權，退回一項旨在調查國防部失職及總統府濫權的法案。（路透檔案照）

2024/07/09 15:51

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅今（9）日再度動用否決權，將要求針對陸戰隊士兵蔡秀根溺死案組成特別調查小組的法案，退回國會重新表決。這是尹錫悅上任2年以來第15次動用總統否決權，再次刷新南韓民主政治史紀錄。

據《路透》報導，海軍陸戰隊士兵蔡秀根（Chae Su-geun）於2023年7月救災勤務中未穿著救生衣因而溺死一案震撼南韓社會，在野黨因此提案要求組成國會特別小組，針對國防部疏失及總統府干涉內部調查等進行進一步釐清。

然而，此案繼4日在國會遭杯葛後，今（9）日通過後又再度被總統尹錫悅動用否決權退回議會重新表決。根據南韓法律，凡是被總統提出「再議要求」退回之法案，需在國會過半議員出席下，獲得三分之二同意始可通過。

報導指出，南韓反對黨雖在今（2024）年4月的期中選舉取得過半多數，但仍至少需要8名執政黨籍議員的支持，才有可能達到三分之二多數。

此前，尹錫悅5月曾否決一項要求重啟蔡秀根命案調查的類似法案。加上本次否決，這已是尹錫悅上任2年以來，第15次動用「再議要求」否決權，不斷刷新南韓民主政治史紀錄。

據悉，蔡秀根命案也是導致尹錫悅支持度低迷的爭議之一，最新民調顯示自4月已來，尹錫悅的滿意度皆不超過25%。此外，南韓國會一項要求彈劾尹錫悅的請願連署，自6月20日上線以來，已有超過130萬人響應。

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