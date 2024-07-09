貝里爾颶風強襲美國德州釀3死 逾270萬戶斷電

貝里爾颶風登陸美國德州帶來強風豪雨，造成至少3人死亡、超過270萬戶停電。（美聯社）

2024/07/09 07:49

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海的貝里爾颶風（Hurricane Beryl）6月28日生成後一路增強，成為有記錄以來最早出現的「5級颶風」，挾強風豪雨登陸美國德州，已知造成至少3人死亡、超過270萬戶停電。

綜合外媒報導，美國國家颶風中心（NHC）指出，貝里爾颶風在登陸德州沿海城市馬塔戈達（Matagorda）後，強度持續減弱，仍為當地帶來強風豪雨。貝里爾颶風登陸後持續往東北方前進，並穿越休士頓（Houston）。在貝里爾颶風肆虐下，德州許多城鎮都出現災情，包括樹木、電線桿倒塌，洪水導致道路中斷，高速公路車道無法通行等。

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截至8日下午，德州有超過270萬戶家庭或企業斷電，當地民眾將在酷暑中面臨濕熱環境。休士頓市長衛特麥爾（John Whitmire）8日表示，在貝里爾颶風侵襲期間，有3人死亡，其中包括休士頓警局一名文職人員。

隨著貝里爾颶風持續往東北方向前進，德州與路易斯安那州邊境也因為受到貝里爾颶風影響而出現多起大型龍捲風，地方當局對此發布龍捲風警報，位於貝里爾颶風預測前進路線上的阿肯色州也對其南部與中部地區發布龍捲風警報。

預測貝里爾颶風將在9日減弱為熱帶性低氣壓，並為阿肯色州、密蘇里州及奧克拉荷馬州等地帶來強降雨。

貝里爾颶風造成休士頓當地高速公路淹水。（美聯社）

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