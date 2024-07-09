金沙螃蟹佐大麥蟲！ 新加坡放行16種昆蟲上餐桌

新加坡食品局（SFA）8日宣布批准16種昆蟲可供食用，包括蟋蟀、蚱蜢、蝗蟲、黃粉蟲和蠶等，即起可上餐桌販售。昆蟲入菜示意圖。（法新社）

2024/07/09 00:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蟲蟲大餐來了！新加坡食品局（SFA）8日宣布，已批准16種昆蟲可供食用，包括蟋蟀、蚱蜢、蝗蟲、黃粉蟲和蠶等，即起可上餐桌販售。

綜合外媒報導，昆蟲被聯合國組織吹捧為一種更永續的肉類替代品，因為其蛋白質含​​量高，而且養殖產生的溫室氣體排放量較低。歐盟、澳洲、紐西蘭、南韓和泰國等國已允許食用某些富含營養的昆蟲，新加坡食品局也在2022年10月就昆蟲食品展開公眾諮詢。

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星國原定去年下半年批准販售，之後又延至今年上半年，2度推遲後，8日起允許當地業者進口、生產和出售16種昆蟲食品，包括4種蟋蟀、2種蝗蟲、蚱蜢，以及大麥蟲、黃粉蟲、小粉蟲、西方蜜蜂、蠶蛹，還有2種飛蛾、2種甲蟲幼蟲。

當地媒體指出，等候已久的業者將推出各種產品供顧客選擇，有海鮮餐廳計畫為餐點添加一些大麥蟲、蟋蟀和蠶蛹，例如金沙螃蟹。還有業者計畫推出昆蟲零食、蟋蟀蛋白質粉，以及蟋蟀雞尾酒。

星國也對進口、養殖或加工昆蟲食品供人類或牲畜食用的業者訂出標準，例如須證明進口的昆蟲是在嚴格的食物安全監管下養殖，而非野生採收，產品也得接受食品安全檢測，違者將處以罰款或牢刑。

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