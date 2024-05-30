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美中防長「香格里拉對話」將登場 必談台灣問題

美國國防部奧斯汀（左）、中國國防部長董軍（右）。（美聯社、法新社，合成圖）

美國國防部奧斯汀（左）、中國國防部長董軍（右）。（美聯社、法新社，合成圖）

2024/05/30 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕一年一度的香格里拉對話會將於5月31日至6月2日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）與中國國防部長董軍預計將舉行直接會談，有望以進一步對話避免雙方衝突局勢失控。中國專家分析，兩國防長會晤勢必談到台灣議題；另據美國官員說法，奧斯汀會中還將重申對亞洲盟友承諾，即使專家認為美國政府當前更關注中東以哈戰爭和俄羅斯入侵烏克蘭。

去年美國邀約中國防長見面遭拒，只有在席間短暫地握手寒暄。雙方今年如果順利見面，將是兩國防長18個月來首次重大面對面交流，預計將就中國向台灣施壓，和中菲南海爭議進行討論。台海局勢是美中衝突中最受矚目的一環。北京也對華盛頓強化與亞太地區的軍事同盟，特別是與菲律賓的關係感到憤怒。

中國國防部網站27日發布消息，證實防長董軍將出席本屆香格里拉對話，並在會上圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。官媒環球時報引述中國軍事專家張軍社看法指出，美中防長會晤勢，必會談到台灣議題，中方會重申「要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」。

自2022年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京中止了與美國的軍事對話，直至去年11月拜習會後才同意重啟。隨後，奧斯汀與董軍於今年4月進行了視訊通話。

新加坡咨詢公司鑠翼（Solaris Strategies）的資深分析師穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）告訴《法新社》，希望此次會晤成為美中軍方重建公開溝通的開端。中國軍事分析家宋忠平則認為，董軍可能在新加坡演說中要求美國停止在台灣和南海問題上「挑釁」中國。

《南華早報》報導，奧斯汀將重申華盛頓協助亞洲國家抗衡中國的決心，即使專家認為美國政府當前更關注以色列在加薩走廊的戰爭和俄羅斯入侵烏克蘭。川普時代的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）直言，美國目前對亞洲地區的關注程度明顯遠未達到應有水準。

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