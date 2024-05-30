驚悚！墨國選前驚魂命案 市長候選人燦笑握手....下一秒遭爆頭
2024/05/30 16:18
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥2024大選6月2日即將舉行，然而墨國南部科尤卡德貝尼特斯市（Coyuca de Benitez）29日驚傳，反對派市長候選人遭近距離爆頭槍擊，驚悚畫面被一旁民眾手機錄下，引起網路社群譁然。
綜合外媒報導，卡布瑞拉（Jose Alfredo Cabrera Barrientos）是墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）科尤卡德貝尼特斯市（Coyuca de Benitez）代表反對派的市長候選人。
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卡布瑞拉29日在前往一場造勢集會途中，與熱情民眾握手時，竟遭遇一名混入人群的凶嫌，近距離拔槍對其頭部連開數槍，殘忍槍擊畫面也被一旁以手機錄影的民眾拍下，引起網路社群譁然。
非政府組織「公民數據」（Data Civica）統計指出，墨西哥當地至少已有近30名競選公職的政治人物在本次選舉中遇害。據了解，多半為各地幫派、販毒集團為維持對政府及警方控制有關。
相關影片請見：
#ÚLTIMAHORA | Se da a conocer el video del momento del asesinato de Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero pic.twitter.com/HOFbB6Jb6F— Azucena Uresti （@azucenau） May 30, 2024