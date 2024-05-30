中國跳橋事件頻傳 政府竟只在橋上裝護欄

中國當局在橋上加裝護欄。（圖擷自X）

2024/05/30 16:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期傳出多起跳河事件，其中山西省省會太原市自10日至24日就發生12起，對此中國旅外作家「方舟子」在社群平台PO出一段影片，影片中，工人們正在橋上加裝護欄，還稱做了護欄跳不下去了，網友看到貼文都感到非常生氣。

方舟子在社群平台X貼出1段影片，影片中一群工人正在檢查護欄安裝狀況，旁邊還有1輛吊車與許多尚未安裝的護欄，影片正中央有一段文字「跳汾河以後橋上跳不下去了，做了防護欄。」

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方舟子在貼文中表示「中國最近流行跳河，罰款不管用了，以後防護欄要成為每座橋的標配，又創造GDP了。」

網友們看到貼文後紛紛留言「又有理由割韭菜」、「直接把河都填了算啦，會創造更巨量的GDP」、「糟蹋民脂民膏這方面，中共的各級領導真是全方位領先、遙遙領先、清場式的領先！」、「民不聊生，跳橋不鮮」。

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