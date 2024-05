現場畫面曝！美F-35B戰機墜毀 飛行員彈射逃生重傷送醫

2024/05/29 10:23

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍陸戰隊1架F-35B匿蹤戰機28日在新墨西哥州阿爾伯克基國際機場(Albuquerque International Sunport)附近墜毀,該機場距離柯特蘭空軍基地(Kirtland AFB)僅約15分鐘車程。消防官員證實,飛行員雖然成功彈射逃生但傷勢不輕,緊急送醫急救。

綜合媒體報導,2名美國國防部官員透露,失事的F-35B是洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corp.)交付的原型機。官員表示,該戰機正從阿爾伯克基飛往位於南加州的愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base),途中卻意外墜毀。

阿爾伯克基消防救援隊(Albuquerque Fire Rescue)發言人費傑(Jason Fejer)指出,事故發生在當地時間28日下午2時左右,多個緊急應變部門均趕往馳援,儘管飛行員成功彈射逃生,仍因傷勢過重住院治療。

由於失事的F-35B是原型機,目前尚無法確認飛行員是否具有軍人身分。 阿爾伯克基市長凱勒(Tim Keller)在社交媒體上表示,「感謝首批趕抵現場的救援人員迅速行動,我將為飛行員祈禱。」

