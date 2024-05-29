現場畫面曝！美F-35B戰機墜毀 飛行員彈射逃生重傷送醫

美國海軍陸戰隊1架F-35B匿蹤戰機在新墨西哥州墜毀，飛行員彈射逃生，重傷送醫。示意圖。（歐新社資料照）

2024/05/29 10:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊1架F-35B匿蹤戰機28日在新墨西哥州阿爾伯克基國際機場（Albuquerque International Sunport）附近墜毀，該機場距離柯特蘭空軍基地（Kirtland AFB）僅約15分鐘車程。消防官員證實，飛行員雖然成功彈射逃生但傷勢不輕，緊急送醫急救。

綜合媒體報導，2名美國國防部官員透露，失事的F-35B是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）交付的原型機。官員表示，該戰機正從阿爾伯克基飛往位於南加州的愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base），途中卻意外墜毀。

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阿爾伯克基消防救援隊（Albuquerque Fire Rescue）發言人費傑（Jason Fejer）指出，事故發生在當地時間28日下午2時左右，多個緊急應變部門均趕往馳援，儘管飛行員成功彈射逃生，仍因傷勢過重住院治療。

由於失事的F-35B是原型機，目前尚無法確認飛行員是否具有軍人身分。 阿爾伯克基市長凱勒（Tim Keller）在社交媒體上表示，「感謝首批趕抵現場的救援人員迅速行動，我將為飛行員祈禱。」

F-35 crash outside of Kirkland AFB in New Mexico. pic.twitter.com/aNo8h1qoJJ — Hey, Dave! （@davegreenidge57） May 28, 2024

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