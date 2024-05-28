加拿大64紀念活動關切台立法院亂象 籲台人警覺「破壞制度」者

溫哥華的華裔移民26日發起遊行，追悼北京天安門事件之際，也聲援台灣近期的民主活動。（圖擷取自RFA網站）

2024/05/28 16:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）27日報導，今年是中國1989年6月4日「天安門事件」35週年，也是香港「反送中」運動5週年，加拿大東西岸兩大城市近日舉辦多場紀念活動，而參與者不僅呼籲「六四」精神不能遺忘，隨著台灣立法院擴權亂象蔓延，也有人呼籲台灣民眾警覺，千萬不要讓台灣成爲下一個香港。

據報導，溫哥華26日的一年一度「六四」紀念活動，由「聲援台灣快閃行動」拉開序幕，一些來自中國、香港和台灣的移民冒著大雨站在街頭聲援台灣人民要求民主法治，不希望台灣立法院成為香港立法會和中國全國人民代表大會（人大）。

請繼續往下閱讀...

曾遭中國當局迫害而流亡加拿大的劉鳳鋼牧師說：「台灣是中國民主的典範，中國人民多想過一下台灣的民主生活，哪怕一天也好。」

台灣移民周杰瑞（Jerry Chou）表示，正因台灣有民主，立法院內外才能爭執不休，這份民主自由的可貴不能被中共破壞，「我們真正應該關心、注意的是那個試圖破壞制度的人」。

溫哥華這場紀念活動以「民主行」方式呈現，大約200人沿著溫哥華固蘭湖街（Granville Street）一路南行至中國駐溫哥華領事館門前集會抗議，譴責中國極權暴政。

1989年曾在天安門廣場上與學生一起抗爭、要求政治改革的北京人宋建軍指出，中共否認殺人、想抹滅歷史，但6月3日當晚解放軍真的向群眾開槍，自己就是其中一個受傷者，但有更多人不幸死於槍彈中，「那裡確實死了人，我們北京人民和很多來自外地的學生，他們為我們的民主獻出年輕的生命，這是我們應該永遠記住的」。

「中國民主黨」溫哥華黨部負責人郝丹也說，無論經過多少歲月，「六四」歷史都不能被遺忘，「六四精神需要傳承，參與紀念是因為我們愛國，愛那片土地上的人民。我們不願讓我們美麗的國家被邪惡勢力統治」。

活動籌畫者、溫哥華支援民主運動聯合會主席李美寶也呼籲世人勿忘還有無數中國和香港政治犯被關押在牢，更要提防加拿大被中國干預，「我們要求加拿大三級政府要採取行動，防堵中國滲透騷擾，保障人民安全並維護民主制度」。

多倫多同日也有多場紀念「六四」活動，包括研討會丶武漢疫情封城紀錄片放映分享會，以及向民主女神像獻花等。中國民運人士王丹和王軍濤從美國特來參加，一些來自中國的年輕學生也參與活動，承諾會接好民主希望的接力棒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法