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星際大戰成真！科學家發現超大質量黑洞發射死星能量束

藝術家對 M87 星系中超大質量黑洞及其強大噴流的想像圖。（NASA官網）

藝術家對 M87 星系中超大質量黑洞及其強大噴流的想像圖。（NASA官網）

2024/05/28 10:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕宇宙中存在著如同科幻電影「星際大戰」中「死星」般的恐怖力量：超大質量黑洞，它們發射著毀滅性的能量束，並不斷改變方向，瞄準新的目標。美國航太總署（NASA）的錢卓拉 X 射線天文台（Chandra X-ray Observatory）最近發現了 16 個這樣的黑洞，它們的行為揭示了黑洞對周遭星系的影响，也帶來了更多關於黑洞行為的謎團。

據《生活科學》（LiveScience）網站25日報導，這項研究由義大利波隆納大學（University of Bologna）的烏貝托西（Francesco Ubertosi）領導，他們利用 NASA 的錢卓拉X 射線天文台和「甚長基線陣列』（Very Long Baseline Array, VLBA）觀測了 16 個正在爆發的超大質量黑洞。

VLBA 是一個由10個機器人無線電望遠鏡組成的系統，這些望遠鏡分散在美國各地，由新墨西哥州索科羅（Socorro）的控制中心遙控。透過這些儀器，科學家可以精準地追蹤黑洞噴射出的粒子束方向。

研究團隊發現，這些黑洞噴射出的高能粒子束，可以改變方向，有些甚至轉向近 90 度。這種現象就像星際大戰中的死星（death star）發射能量束摧毀星球一樣，讓科學們對黑洞行為有了新的認識。

烏貝托西表示：「我們發現大約3分之1的粒子束現在指向與以前完全不同的方向。這些『死星』黑洞就像電影中的空間站一樣，在旋轉並瞄準新的目標。」

科學家透過觀察黑洞周圍的氣體雲，可以推測出這些粒子束在數百萬年前的方向。他們發現，這些黑洞的噴流方向可能會隨著時間推移而改變，因為黑洞周圍的物質會影響黑洞的自轉軸，進而影響噴流方向。這種轉向過程可能需要數百萬年，這對宇宙中存在數十億年的巨型黑洞來說，算是相當快速了。

儘管這項研究對黑洞行為有了新的認識，但許多謎團仍然存在，例如這些黑洞是如何改變粒子束方向的？未來，科學家們將繼續研究這些神秘的天體，揭開它們更多的秘密。相關研究成果近日發表在《天文物理學期刊》（The Astrophysical Journal ）。

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