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南韓外交部重組 大幅擴編北韓核磋商部門

南韓外交部28日調整組織架構，期能更加敏銳精準地開展外交政策。圖為南韓外交部大樓外觀。（圖片擷自X）

南韓外交部28日調整組織架構，期能更加敏銳精準地開展外交政策。圖為南韓外交部大樓外觀。（圖片擷自X）

2024/05/28 09:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部28日調整組織架構，專責北韓核問題磋商的「朝鮮半島和平交涉本部」收編情報分析部門，整併為「外交戰略情報本部」（以下部門名均暫譯）。

《韓聯社》報導，重組後的外交戰略情報本部下設4個局處，分別是外交戰略企劃局、外交情報企劃局、朝鮮半島政策局、國際安保局。南韓外交部此次進行重組，意在有效應對全球複合型危機，和地緣政治環境的劇烈變化，期能更加敏銳精準地開展外交政策。

新設置的外交情報企劃局，將負責蒐集和分析全球資訊情報；外交戰略企劃局負責監管印太戰略落實，下設印太戰略課；朝鮮半島政策局接管朝鮮半島和平交涉本部的職能，負責北韓核問題磋商的部門則縮編，從「2局4課」的副部級部門，精簡為「1局3課」的局長級部門；最後，此前分散於多個部門的國際安全工作，現全權由國際安保局統一管理。

此外，南韓外交部此次調整中，原「多邊外交協調官」改為「全球多邊外交協調官」；國際機構局整編為「國際機構及原子能局」；開發合作局新設「開發合作政策官」；新設「經濟安保外交課」；東北亞局改編為「東北及中亞局」。

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