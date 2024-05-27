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巴紐深夜山崩活埋逾2000人 一對夫妻「受困8小時」奇蹟獲救

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，下稱巴紐）北部24日凌晨發生大規模山崩，導致當地村莊考卡拉姆（Kaokalam）慘遭夷為平地。（路透）

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，下稱巴紐）北部24日凌晨發生大規模山崩，導致當地村莊考卡拉姆（Kaokalam）慘遭夷為平地。（路透）

2024/05/27 17:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，下稱巴紐）北部24日凌晨發生大規模山崩，導致當地村莊考卡拉姆（Kaokalam）慘遭夷為平地，政府宣稱已超過2000人遭活埋。根據當地媒體今（27）日消息，一對被活埋的夫妻在山崩發生近8小時後，被救難人員成功救出，奇蹟地從這場天災中生還。

綜合外媒報導，獲救的這對夫妻分別是強生與杰克琳（Johnson and Jacklyn Yandam），2人在山崩發生當下遭土石活埋，直到受困近8小時後，他們的呼救聲被救難人員和其他生還居民聽到，眾人徒手土石開挖搶救，最後順利將2人救出。他們也透露，原以為會被巨石壓死，能夠奇蹟生還真的非常感激所有救難人員。

報導指出，位在巴紐北部恩加省（Enga）的卡拉姆村發生山崩後，多棟房子被埋在大約8公尺深的土石之下，據信約有4000人住在受災地區附近，幸運逃過死劫的當地居民目前正努力用鏟子、棍子或徒手，搶救埋在土石下的其他倖存者，但目前官方僅證實從廢墟中找到6具遺體。

聯合國官員則表示，在巴紐國防人員的帶領之下，緊急救援團隊已經趕到現場，但第一台挖土機直到昨（26）日晚間才抵達現場。聯合國轄下國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）指出，緊急救援人員將會持續尋找倖存者，直到居民要求他們停止。

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