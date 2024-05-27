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台裔蓮舫宣布參選東京都知事 挑戰小池百合子

台裔日籍參議員蓮舫下午宣布參選今年7月的東京都知事選舉。（歐新社，資料照）

台裔日籍參議員蓮舫下午宣布參選今年7月的東京都知事選舉。（歐新社，資料照）

2024/05/27 14:46

〔中央社〕台裔日籍參議員蓮舫下午宣布參選今年7月的東京都知事選舉。日前傳出現任東京都知事小池百合子有意三度以無黨籍身分參選，再次尋求連任。蓮舫將成小池最大的挑戰者。

現年56歲的蓮舫父親是台南人，母親是日本人，蓮舫曾擔任過電視台主播，2004年角逐參議員成功當選，當時她是民主黨籍的候選人，目前是第四度當選參議員。

在民主黨執政時期，蓮舫擔任行政刷新大臣。2016年3月民主黨與維新黨合作組民進黨，蓮舫曾擔任民進黨黨魁。

東京都知事選舉將於今年6月20日公告、7月7日投開票。日本最大在野黨立憲民主黨籍參議員蓮舫今天下午在立憲民主黨黨部舉行記者會宣布參選。

蓮舫表示，執政黨自民黨發生「小金庫事件」，有政治與金錢牽扯的問題，小池百合子是自民黨延續政治勢力的協作者，所以帶頭重新整頓「小池都政」是自己的使命。

蓮舫批評，小池這8年來身為東京都知事，曾說要改變所謂的「伏魔殿」（東京都議會）、黑箱政治的東京都政府，但結果不如預期。她批評小池就是擅長展現自己而已，並批評小池當年的競選承諾幾乎都跳票。

將於7月舉行的東京都知事選舉，目前已有逾20人表態有意參選。日媒先前報導，現任東京都知事小池百合子已成功連任一次，將三度以無黨籍身分參選，再次尋求連任，正規劃5月29日在東京都議會正式宣布參選。

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