旅日注意！ 疑外國遊客鬧事影片瘋傳 京都八坂神社改「1規定」

位在日本京都祇園、擁有1300多年歷史的「八坂神社」，為全日本2300間八坂神社的總本社，2020年被指定為日本國寶，每年吸引大批國內外遊客參訪。（資料照，彭博）

2024/05/27 14:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本京都祇園、擁有1300多年歷史的「八坂神社」，為全日本2300間八坂神社的總本社，2020年被指定為日本國寶，每年吸引大批國內外遊客參訪。然而，京都八坂神社日前遭一名外國遊客大鬧、猛力晃動搖鈴繩，相關影片在網上瘋傳，激怒不少日本人，也讓神社在本月25日宣布，將更改參拜的1項規定。

綜合日媒報導，根據京都八坂神社總本社的官網最新聲明指出，為了所有參拜者的安全，將於每天下午5點至隔天早上6點，收起主殿的搖鈴繩，「在這段時間內，您仍可以進行一般參拜，只是無法搖鈴參拜，敬請見諒。」

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報導指出，在京都八坂神社發出這項聲明前，有一段與該神社有關的影片，在日本社群媒體被瘋傳。這段影片內容為，一名外國遊客於夜間參拜八坂神社，然而他露出一副嘻皮笑臉的模樣，故意粗魯地用全身力氣、猛烈晃動神社主殿搖鈴繩，甚至撞向本殿的木柵欄，過程被一旁遊客拍下，影片曝光後，立即掀起日本網友強烈批評。

不僅如此，根據上傳相關影片的網友指出，他有當場用英文和日文制止這名外國遊客，告知對方這項舉動不僅會發出嘈雜聲響、打擾附近居民的安寧，且可能對珍貴的國寶造成破壞，不料卻反被對方竟當場嗆聲。對此，讓更多日本人怒斥，「他們會遭天譴」、「弄壞國寶怎麼賠？」、「怒斥沒有旅遊禮儀的人沒資格參觀京都」。

面對這起事件，八坂神社負責人受訪時表示，他們已知道這支影片的存在，但還無法證實相關細節。報導指出，近年來神社因越來越多遊客猛力搖鈴繩導，導致搖鈴損壞情況有所增加，負責人指出，「日間職員能夠提醒參拜者，但夜間無法充分監控。我們希望大家能謹慎參拜。」

Joshua Lee Sherlock

イギリス出身で日本に8年在住で妻は日本人

彼が運営するツアーガイド会社、ONE KYOTO TOURS は登録されていないので違法の可能性



京都の人は怖いよ

確実に訴訟されると思う https://t.co/wnBo1PxDnQ — 1173bB@Plug（ぷ～）さん （@Plug_in_Hybrid） May 25, 2024

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