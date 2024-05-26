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24年來首次！ 法國總統對德國進行國是訪問

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日對德國進行為期三天的國是訪問，為24年來首次。（歐新社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日對德國進行為期三天的國是訪問，為24年來首次。（歐新社）

2024/05/26 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日對德國進行為期三天的國是訪問，為24年來法國總統首次對德國進行國是訪問，法、德將進行雙邊內閣會議，兩大強國將為下個月即將舉行的歐盟議會帶來團結象徵，同時也是法國、德國雙邊關係的重新審視。

根據《路透》報導，馬克宏本次對德國進行國是訪問，除造訪首都柏林外，也會前往東部德勒斯登（Dresden）與西部明斯特（Muenster）區域，外界視本次馬克宏訪問為法國與德國的雙邊關係檢查，在歐洲面對重大挑戰之際，法德關係將對歐盟政策推動造成重大影響。

《路透》指出，馬克宏與現任德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導風格截然不同，2021年底蕭茲上台以來，雙方從國防到核能議題上曾公開不合，卻也在財政改革上妥協，讓歐盟能夠達成協議。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）研究員納特（Yann Wernert）表示，「德法關係緊張，部分原因是因為他們處理了一些棘手的議題」，但他們也在歐盟東擴的議題上達成共識。

儘管這次訪問凸顯出了兩國的團結，但在歐盟面臨的重大問題上，仍存在分歧，今年美國總統大選若川普勝出，歐洲將面臨一位「不可靠的盟友」，在國防議題上，法國主張歐洲應自力更生，對德國「歐洲天盾」防空計畫主要採購美軍技術感到不滿。

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