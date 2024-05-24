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中國學者時殷弘：軍演反促美增加對台軍事支持

中國國際關係專家時殷弘。（中央社）

中國國際關係專家時殷弘。（中央社）

2024/05/24 21:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國軍方進行圍台軍演，中國著名學者時殷弘認為，中國大張旗鼓軍演，反而會促使美國和美國盟邦，在軍事支持台灣上有更多行動。

《美國有線電視新聞網（CNN）》24日持續關注中國軍演，並引述分析家看法，指中國海警同時在接近台灣外島海域活動，是這次軍演的重要新面向。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，「海警和其他武力部隊向接近這些外島的海域施壓，是挑釁」，他預期中國會持續這類活動「成為常態」，使北京能夠隨時將演習變成真正的軍事行動。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，中國在台灣周邊的演習模式，並未釋放出迫在眉睫的侵略威脅，但是「這些演習更加模糊了和平和戰爭之間的界線，未來的演習可能被用來當做真正侵略的藉口」。

日內瓦韋伯斯特大學國際關係助理教授法頓（Lionel Fatton）認為，這次軍演更在於釋放政治訊息，試圖影響台灣新政府和其論述，並且增加台灣內部分裂，從內部削弱台灣。

《美聯社》24日引述中國人民大學國際關係教授時殷弘對這次中國軍演的看法，他說，台灣民眾已經經歷過無數次這種事情，「這不會改變他們，反而會讓美國和其核心盟友增加對台灣的軍事支持」。

《路透》24日的報導指出，台灣人民未因為中國軍演而有過度擔心的跡象，正處於歷史高點的股市，這兩天也幾乎不受影響。新加坡華僑銀行投資策略執行董事梅農（Vasu Menon）說，投資人不預期緊張情勢會急遽升高，「中國軍方過去幾年來已經在台灣周邊例行活動，使投資人對這類軍演較不敏感」。

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