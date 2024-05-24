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新加坡副總理：台灣成最危險衝突引爆點之一 籲美中建立互信

新加坡副總理指出，台灣成最危險衝突引爆點之一。（法新社檔案照）

新加坡副總理指出，台灣成最危險衝突引爆點之一。（法新社檔案照）

2024/05/24 16:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國軍方在台灣周邊大規模軍演之際，新加坡新任副總理顏金勇24日表示，台灣是美中關係中一個最敏感議題，隨著美中對立升高，台灣已經成為此區域「其中一個最危險的衝突引爆點」。

《彭博》報導，顏金勇在日本東京出席「日經論壇」，表示台灣是美中關係中，其中一個最敏感的議題，「任何在台灣海峽爆發的衝突，不只是對介入衝突的各方，也對整個世界都會有嚴重後果」。

顏金勇這段談話時值中國在台灣總統賴清德上任數天後，隨即在台灣周邊展開一年來最大規模軍演。台海緊張升高外界憂慮，可能對依賴台積電生產最關鍵晶片的全球經濟之影響。

顏金勇指出，「美中關係在全世界最具影響力，但是不幸正深陷互相猜疑和不信任」，「當任何一方視對方為敵手，就會增加發生事故和誤判的風險」。

5月15日出任副總理同時兼任貿工部長主管貿易事務的顏金勇呼籲美中，在台灣和其他議題上建立互信和合作，唯有和平與穩定，此區域經濟才能繁榮。他說，中國愈加希望在全球成為更重要的角色，意味著其所言所行經常受到檢視和不同解讀，「中國對此如何運用其影響力，將大幅影響區域國家的反應」。

新加坡如亞洲大多數國家，中國是其最大貿易夥伴，而美國則是新加坡的最大外資和重要軍事夥伴，仰賴貿易的新加坡已多次強調，不會在中美之間選邊站。顏金勇說，「中國是地緣戰略現實，孤立或排擠中國對任何人都不是好事」。

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