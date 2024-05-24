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夫妻為買PS5或Switch大吵！男遭妻甩下車撞到頭部腦溢血亡

美國44歲人妻薇妮絲與丈夫雷昂因應購買PS5或是任天堂Switch在停車場發生激烈口角爭執。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

美國44歲人妻薇妮絲與丈夫雷昂因應購買PS5或是任天堂Switch在停車場發生激烈口角爭執。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2024/05/24 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國44歲人妻日前與丈夫雷昂（Robert Leon）因應購買PS5或是任天堂Switch在停車場發生激烈口角爭執，得知太太未經同意下訂任天堂Switch後，雷昂動手呼妻子巴掌後下車爆打車窗洩憤，人妻嚇得驅車離開時，雷昂跳上引擎蓋後遭甩地撞到頭部腦溢血致死，近日該名人妻出庭受審案情就此曝光引發譁然。

綜合外媒報導，根據法庭文件提及，密西根州一家三口丈夫雷昂、妻子薇妮絲（Vinnice Leon）和女兒今年3月25日中午驅車前往溫蒂漢堡用餐，孰料夫妻2人在停車場因是否應購入PS5或任天堂Switch引起激烈爭吵，就在薇妮絲脫口說出早已下訂任天堂Switch後，雷昂瞬間暴怒動手打妻子巴掌和手臂。

報導提到，雷昂隨後下車爆打車窗門洩憤，薇妮絲嚇得驅車逃離現場，雷昂見撞跳上引擎蓋，孰料一轉彎遭甩下車撞到頭部腦溢血致死。

薇妮絲當地時間20日出庭受審，被指控違規駕駛，並在繳納1000美元的保釋金後獲釋，未來恐被判最高1年監禁和2000美元罰款。

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