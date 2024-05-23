星野源外遇疑雲網路聲量比中國軍演高 日網憂︰勿忘俄烏戰爭

日本藝人星野源外遇疑雲，引發台灣不少粉絲、媒體關注，甚至網路搜尋聲量遠比中共對台軍事演習還高，引發不少日本民眾擔憂。（圖擷取自@Abalamindo 社群平台「X」）

2024/05/23 17:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本社群瘋傳一段網路爆料，宣稱日本重量級明星夫妻的男方，與某位已婚女主播外遇，外界猜測疑似是新垣結衣的老公星野源，但今（23）日稍早2人皆已對外發聲明強調是謠言。這場風波不僅在日本掀起熱議，也讓台灣不少粉絲、媒體關注，甚至網路搜尋聲量遠比中共對台軍事演習還高，引發不少日本民眾擔憂。

在社群平台「X」（原推特）擁有270萬人追蹤、經常分享各種爆料的帳號「滝沢ガレソ」，昨（22）日突然發文爆料，「一位男歌手與一位超有名的女演員，合演一部電視劇後突然結婚，但結婚後男方與日本放送協會（NHK）某位女主播有染」，該文立即引發外界熱議，外界透過敘述猜測其所指的是新垣結衣的老公星野源。

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但今日星野源和新垣結衣皆對外聲明，強調那些引發騷動的內容是「完全不屬實的謠言」，並考慮採取包括法律手段在內的對應措施。這場風波也在台灣掀起熱烈討論，更引發不少媒體報導，一名台灣網友也在社群平台「X」以日文分享，星野源外遇疑雲的網路搜尋次數、討論聲量，明顯高於中國解放軍今日起在台灣周邊海域進行的軍演。

對此，不少日本網友對於這個現象表達擔憂，更有人直言當時俄羅斯入侵烏克蘭前，也是趁日常演習結束後，突然發動全面進攻，雙方之間的戰爭持續2年都仍沒結束。但台灣網友則表示，「軍演天天有，不倫才是新聞」、「畢竟中共三不五時就在軍演，已經習慣了」、「說來慚愧，但中國侵害的頻率太高了，就是有麻痺我們的想法」。

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