印度17歲少年無照酒駕撞死2工程師 輕判只須寫300字報告引眾怒

印度1名17歲青少年於19日無照酒駕，開保時捷超速撞上一輛機車，造成2名工程師死亡。（擷取自X平台）

2024/05/23 12:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度先前發生一起死亡車禍，肇事者為17歲青少年，不僅無照還酒駕，19日該青少年在酒駕狀況下開保時捷撞上一輛機車，造成2人死亡，但印度少年司法委員會僅判肇事青少年15天社區勞動服務，並於參與道安法規研習課程後繳交300字報告作為懲罰。

綜合外媒報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，這名17歲青少年19日駕駛保時捷在浦那（Pune）超速撞上一輛機車，造成2人死亡，肇事青少年隨即被拘留，轉交少年司法委員會，但少年司法委員隨後讓他保釋，僅判他15天社區服務，並要求他繳交300字道安報告作為懲罰。

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法德納維斯向媒體指出，「民眾知道這件事情後憤怒情緒高漲」，印度2015年曾對少年法進行修改，如果16歲以上青少年犯有「令人髮指」的罪刑，印度政府可以對其進行如成年人的省判，法德納維斯直指少年司法委員會的決定令人驚訝。

法德納維斯對少年司法委員會法院寬容處置酒駕感到不解，他表示、事發後浦那警局曾提請法院，將肇事的17歲少年視為成年人處置，但法院並未同意。浦那警察局首長庫瑪爾（Amitesh Kumar）表示，少年父親及3名販售少年酒精的人都被逮捕，他說，「警方將盡一切所能，確保逝去的性命能夠獲得正義，也確保被告獲得應有懲罰」。

外媒提及，肇事青少年為印度地產大亨之子，而2名死者分別為阿瓦迪亞（Anis Awadhiya）和科沙（Ashwini Kosha），皆為軟體工程師，阿瓦迪亞平常為家中主要經濟來源，還得負擔弟弟的教育學費，家人受訪時表示，「由於家中頓失依靠，未來不知道該怎麼辦」。

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