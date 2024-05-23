為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度17歲少年無照酒駕撞死2工程師 輕判只須寫300字報告引眾怒

印度1名17歲青少年於19日無照酒駕，開保時捷超速撞上一輛機車，造成2名工程師死亡。（擷取自X平台）

印度1名17歲青少年於19日無照酒駕，開保時捷超速撞上一輛機車，造成2名工程師死亡。（擷取自X平台）

2024/05/23 12:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度先前發生一起死亡車禍，肇事者為17歲青少年，不僅無照還酒駕，19日該青少年在酒駕狀況下開保時捷撞上一輛機車，造成2人死亡，但印度少年司法委員會僅判肇事青少年15天社區勞動服務，並於參與道安法規研習課程後繳交300字報告作為懲罰。

綜合外媒報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，這名17歲青少年19日駕駛保時捷在浦那（Pune）超速撞上一輛機車，造成2人死亡，肇事青少年隨即被拘留，轉交少年司法委員會，但少年司法委員隨後讓他保釋，僅判他15天社區服務，並要求他繳交300字道安報告作為懲罰。

法德納維斯向媒體指出，「民眾知道這件事情後憤怒情緒高漲」，印度2015年曾對少年法進行修改，如果16歲以上青少年犯有「令人髮指」的罪刑，印度政府可以對其進行如成年人的省判，法德納維斯直指少年司法委員會的決定令人驚訝。

法德納維斯對少年司法委員會法院寬容處置酒駕感到不解，他表示、事發後浦那警局曾提請法院，將肇事的17歲少年視為成年人處置，但法院並未同意。浦那警察局首長庫瑪爾（Amitesh Kumar）表示，少年父親及3名販售少年酒精的人都被逮捕，他說，「警方將盡一切所能，確保逝去的性命能夠獲得正義，也確保被告獲得應有懲罰」。

外媒提及，肇事青少年為印度地產大亨之子，而2名死者分別為阿瓦迪亞（Anis Awadhiya）和科沙（Ashwini Kosha），皆為軟體工程師，阿瓦迪亞平常為家中主要經濟來源，還得負擔弟弟的教育學費，家人受訪時表示，「由於家中頓失依靠，未來不知道該怎麼辦」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒後3貼上路撞公車僅輕傷 網：印度阿三開外掛
2018/09/24 21:36

酒後3貼上路撞公車僅輕傷 網：印度阿三開外掛
印度夏日狂歡節 週末秒到印度
2024/05/23 05:30

印度夏日狂歡節 週末秒到印度

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
冷血！印度19歲男酒駕甩尾撞路人釀2死3傷 案發後竟照開慶生趴
2023/07/08 11:37

冷血！印度19歲男酒駕甩尾撞路人釀2死3傷 案發後竟照開慶生趴
家中唯一支柱 印度20歲女凌晨遭酒駕撞倒拖行13公里慘死
2023/01/05 12:18

家中唯一支柱 印度20歲女凌晨遭酒駕撞倒拖行13公里慘死

ASML翻轉林口 這區讓Ａ9地位不保？
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播