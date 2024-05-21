「小強」無所不在！ 跨國研究：德國蟑螂征服全世界都靠人類

德國蟑螂標本。（美聯社）

2024/05/21 21:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕在人類生活的環境中，德國蟑螂（Blattella germanica）常出現在各種角落，是世界上最無所不在的一種蟑螂。一份20日發表的跨國研究調查德國蟑螂的起源，認為如果不是人類，這種蟑螂可能根本不會存在。

《華盛頓郵報》、《美聯社》報導，研究人員調查這種蟑螂的自然棲息地，希望找出其起源，但是苦尋不著，因為德國蟑螂並非原本生活在德國野地，事實上，似乎世界上任何野外地點都沒有牠們的棲地。德州農工大學都市昆蟲學家瓦戈（Edward Vargo）說，「牠的起源一直是個謎」、「牠們僅存於建築物」。

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瓦戈與新加坡、印尼、捷克等多國學者合作的這份研究，分析德國蟑螂的DNA，解開這個250年之久的謎團，答案是：我們人類創造了蟑螂。這種物種是2100年前其近親的演化分支，之後完全適應了與人類一起生活在住宅環境中。

這份研究報告20日在《國家科學院學報（PNAS）》發表。共同作者瓦戈說，「牠是因為適應了人類製造的環境而成為一個物種」，「這是人為環境的產物」。

德國蟑螂是大自然適應力的見證，即使是對最不自然、面對充滿敵意的人類之環境也是，這種適應力讓這種18世紀中期首度有紀錄出現在歐洲的昆蟲，藉由躲在飛機、火車、汽車貨物中，從阿拉斯加州蔓延到南極，成為全世界數一數二的害蟲。

為了找出德國蟑螂的起源，研究團隊從全球6大洲、17個國家收集將近300隻蟑螂，來描繪其分佈範圍，分析其基因組後發現與來自孟加拉灣的「亞洲蟑螂（Blattella asahinai）」基因幾乎一模一樣。

研究認為，德國蟑螂在2100多年前從亞洲蟑螂演化分化出來，當時亞洲蟑螂在印度或緬甸逐漸從室外變成到人類的建築物內棲息，變得依賴人類。之後德國蟑螂主要分兩條路徑遷徙到全球，一條是1200年前往西方擴散，有可能是搭貿易商或者軍隊的便車。

下一波德國蟑螂的世界遷徙潮，是在約390年前往東進入印尼，這次是隨歐洲貿易公司的腳步走遍東南亞後，在270年前隨商隊回到歐洲進入這塊大陸，這符合德國蟑螂首次在歐洲出現的紀錄時間點。

研究人員相信，全球貿易促進了德國蟑螂的蔓延，接下來希望找出牠們能在都市環境中生生不息的基因，以利蟲害防治。

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