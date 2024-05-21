中國駭客入侵美國水資源系統？ 專家：恐為未來衝突做準備

中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），多次攻擊美國關鍵基礎設施（路透；本報合成）

2024/05/21 22:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國環境保護署（EPA）20日發布警報，警告全國水資源系統正面臨日益頻繁且嚴重的網路攻擊，呼籲各地水務系統立即採取行動，保護美國的飲用水安全。更令人擔憂的是，中國、俄羅斯和伊朗等國，正積極發展網路攻擊能力，試圖癱瘓美國的重要基礎設施，包括水資源系統。

據美聯社報導，美國環境保護署表示，過去一年接受聯邦官員檢查的水資源系統中，約有70%違反了防止網路入侵的標準。官員敦促，即使是小型水務系統，也要加強防護措施。最近，來自俄羅斯和伊朗相關組織的網路攻擊，特別針對小型社區，顯示出網路攻擊的威脅已無所不在。

請繼續往下閱讀...

EPA副署長麥凱比（Janet McCabe）指出，許多水資源系統在基本安全措施上存在不足，例如未更改預設密碼，或未切斷前員工的系統訪問權限。由於水資源系統的運作，通常依賴電腦軟體來控制處理廠和配水系統，因此保護資訊科技和流程控制至關重要。

網路攻擊可能造成嚴重的後果，例如水處理和儲存中斷、幫浦和閥門損壞，以及化學物質含量被調整到危險水平。過去，駭客攻擊主要針對網站，但近年來，攻擊者開始直接鎖定水資源系統的運作。麥凱比指出，中國、俄羅斯和伊朗正在積極尋求癱瘓美國重要基礎設施的能力，包括水資源系統。

例如，去年底，一個與伊朗有關的組織「網路復仇者」（Cyber Av3ngers）攻擊了賓州一個小鎮的水資源系統，迫使其從遠程操作轉為手動操作。今年稍早，一個與俄羅斯有關的駭客組織也試圖破壞德州數個水資源系統的運作。

此外，美國官員指出，中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）也入侵了美國境內多個關鍵基礎設施系統，包括飲用水系統。網路安全專家認為，這些組織正在為可能的武裝衝突或地緣政治緊張局勢做準備。

為了因應日益嚴重的網路威脅，EPA 強調將持續檢查水資源系統，並追究違規者的責任。自 2020 年以來，EPA 已針對風險評估和應急處置發布了近 100 項執法行動。拜登政府也致力於保護基礎設施免受網路攻擊，要求各州制定相應計畫。

EPA 建議水務系統避免使用預設密碼、制定網路安全評估計畫，並建立備用系統。EPA 也將為需要幫助的水務系統，提供免費培訓。然而，許多小型水務系統由於人力和預算不足，難以維持基礎設施的運作，更難以回應日益複雜的網路安全挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法