海洋哺乳動物是憋氣高手 肌肉富含肌紅蛋白像「氧氣倉庫」

以最長潛水時間紀錄來看，冠軍寶座非柯氏喙鯨（Cuvier’s beaked whales）莫屬。（圖擷取自美國國家海洋暨大氣總署記者NOAA官網）

2024/05/21 15:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類的憋氣極限往往只有幾分鐘，但你知道有些動物可以憋氣長達數小時嗎？沒錯，海洋哺乳動物就是憋氣高手，牠們能在深海中長時間潛水，探索神秘的海底世界。

據科學媒體《IFLScience》報導，如果以最長潛水時間紀錄來看，冠軍寶座非柯氏喙鯨（Cuvier’s beaked whales）莫屬。在針對23頭柯氏喙鯨進行的5年研究中，科學家記錄到1頭個體的潛水時間長達驚人的3小時42分鐘，相比之下，人類的憋氣世界紀錄只有24分37秒。

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不過，該研究中柯氏喙鯨的平均潛水時間為59分鐘，只有5%的觀測個體潛水時間超過1小時17分鐘。如果撇開這隻擁有超長潛水時間的個體，還有其他海洋生物的平均憋氣時間也比柯氏喙鯨長。

例如，抹香鯨（Sperm whales）可以在水下待上大約1.5個小時才浮出水面呼吸。除了鯨魚之外，象海豹（Elephant seals）也是憋氣高手，牠們在潛水時，平均可以憋氣長達2小時。

這些深海潛水高手究竟是如何憋氣這麼久的呢？原來，牠們的肌肉中富含一種叫做肌紅蛋白（Myoglobin）的蛋白質，它就像一個「氧氣倉庫」，可以儲存大量的氧氣，讓牠們在潛水時有充足的氧氣供應。

人類體內也有肌紅蛋白，但含量遠低於這些海洋哺乳動物。這是因為如果肌紅蛋白過於密集，可能會結塊並導致疾病。而這些動物的肌紅蛋白帶有正電荷，就像磁鐵的同極相斥，可以避免結塊，讓牠們的肌肉能儲存更多氧氣。

除了肌紅蛋白，科學家還發現，柯氏喙鯨可能具有較低的代謝率，這意味著牠們消耗氧氣的速度更慢。此外，牠們對肌肉中積累的乳酸也具有更好的耐受性，讓牠們在無氧代謝時，可以忍受更長時間的缺氧狀態。

象海豹（Elephant seals）在潛水時，平均可以憋氣長達2小時。（美聯社資料照）

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