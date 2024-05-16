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中國4月信貸數據難看 7券商研究報告「被消失」

中國券商發表中國4月信貸數據疲弱的研究報告，上週末從社群媒體微信上被集體消失。 （路透）

中國券商發表中國4月信貸數據疲弱的研究報告，上週末從社群媒體微信上被集體消失。 （路透）

2024/05/16 00:26

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去幾年，中國不斷地隱藏負面數據，使投資人更難準確判斷中國經濟現狀。中國券商發表多篇中國4月信貸數據疲弱的研究報告，上週末卻從社群媒體微信上被集體消失，凸顯要取得中國可靠經濟數據的難度，越來越高。

上週末公布的數據顯示，中國4月新增社會融資負成長1987億元人民幣，是2005年10月以來首次出現負值，較去年同期減少1.4兆元人民幣。這個出乎意料的糟糕結果，主要是因為企業和家庭借款需求疲軟，以及全國各地的地方政府縮減債券銷售所致。

中國券商和證券公司的分析師對此在微信上發布的研究報告，到13日至少有7份無法查看，其中的6份報告的連結會顯示1條錯誤訊息，稱這些內容無法查看，原因是有人投訴這些報告違反了有關公共帳戶的規定。

根據《彭博》看到的1張截圖顯示，招商證券固定收益分析師張偉（音譯）通常發布研究報告的微信帳號中，有份報告被刪除。

浙商證券、國盛證券、廣發證券、中金公司、申萬宏源證券和東華證券分析師的報告也無法查看，或在13日上午之前已被刪除。

過去幾年，中國不斷地隱藏負面數據，使投資人更難準確判斷中國經濟正在發生什麼事。例如，中國各交易所13日開始關閉外國資金流入股市的即時訊息，這是受到密切關注的資訊被取消的最新例子。

中國4月新增社會融資近20年首度負成長，中國主要官方證券類報紙，試圖對這些數據進行正面解讀。《中國證券報》13日的1篇頭版文章暗示，一旦政府開始發行更多債券，信貸數據將穩定並回升。

中國政府表示，將從17日開始出售超長期債券，不過這可能不會立即扭轉家庭抵押貸款需求下降，或企業借款需求疲軟的局面。

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