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美國佛州警察辦案找錯地方 意外擊斃空軍飛行員

美國空軍飛行員佛特森在家中被警察槍殺，疑似和警方辦案搞烏龍有關。（美聯社）

美國空軍飛行員佛特森在家中被警察槍殺，疑似和警方辦案搞烏龍有關。（美聯社）

2024/05/09 11:50

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍1名隸屬於佛州赫伯特機場特種作戰聯隊的23歲飛行員佛特森（（Roger Fortson），3日在家中被槍殺，而槍殺他的人竟然是當地奧卡魯沙郡（Okaloosa County）警局的警察。佛特森家屬聘請的律師指出，當時警察接到報案電話後卻抵達錯誤地點，看到持槍的佛特森就將其擊斃。

根據《美聯社》報導，針對此事件，美國空軍6日證實佛特森在基地外住宅中被槍殺。佛州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）警局在3日的記者會表示，一名警員接到有關騷擾的報案電話後，抵達現場在遇到一名持槍的23歲男子，警員基於自衛而開槍。

不過民權律師克倫普（Ben Crump）公開事件細節，指案發當時佛特森正與一名女子用Facetime進行通話。女子供稱，當佛特森聽到敲門聲時，他詢問外面的人是誰，幾分鐘後他聽到更大聲的敲門聲，但透過門上「貓眼」並沒有看到任何人。佛特森因擔心自身安危而去房間拿槍，克倫普強調這把槍是佛特森合法擁有。

克倫普指出，當佛特森走回客廳時，警方破門而入，員警一看到佛特森拿槍就朝他開了6槍。和佛特森視訊的女子指稱，佛特森中彈後躺在地上，並說「我無法呼吸」，而佛特森在Facetime通話中並未造成騷亂，她認為警員肯定是「走錯地方」。克倫普呼籲當局對佛特森死亡事件的調查保持透明，並立即公佈密錄器影片。佛州奧卡魯沙郡當局表示，佛特森送醫後仍不治，涉案的副警長已休假、靜候調查。

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