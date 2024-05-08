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癌細胞獨特「原子指紋」現身！ 早期診斷有望

研究人員利用地質學工具，辨識出癌細胞中獨特的氫同位素。這項發現提供了癌症代謝過程的新見解，並暗示著簡單檢測方法或許能實現早期癌症診斷；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

研究人員利用地質學工具，辨識出癌細胞中獨特的氫同位素。這項發現提供了癌症代謝過程的新見解，並暗示著簡單檢測方法或許能實現早期癌症診斷；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

2024/05/08 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕你能想像嗎？地質學家常用的工具，竟然可以幫助我們揭開癌症的神秘面紗！美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）和普林斯頓大學（Princeton University）的科學家，首次將地質學工具應用於癌症研究，發現癌細胞的原子組成與健康細胞存在著差異。這項突破性的研究成果，為癌症早期診斷和治療帶來新希望！

據《每日科技網》（scitechdaily）6日報導，研究人員利用一種名為「質譜儀」（Mass Spectrometer）的儀器，分析了酵母細胞、老鼠肝細胞和癌細胞中的氫原子。結果發現，生長快速的細胞，例如癌細胞，其氫原子與氘（Deuterium）原子的比例與健康細胞存在顯著差異。

氘是一種比普通氫原子稍重的氫同位素，在地球上的含量遠低於普通氫原子。科學家們通常利用氫和氘的比例來研究地球的歷史和氣候變化。而這項研究則首次將這種方法應用於生物學領域，揭示了癌細胞獨特的「原子指紋」（Atomic Fingerprint）。

研究人員推測，癌細胞的「原子指紋」差異，可能與其新陳代謝方式有關。正常細胞通常透過有氧呼吸獲取能量，而癌細胞則更傾向於透過無氧發酵來快速獲取能量，以滿足其快速生長的需求。這種新陳代謝方式的差異，可能導致了癌細胞中氫和氘比例的不同。

據報導，這項研究成果為癌症的早期診斷和治療帶來了新的希望。如果科學家們能夠進一步驗證這一發現，並開發出能夠檢測癌細胞「原子指紋」的技術，就有可能在癌症早期階段就將其檢測出來，從而提高患者的生存率。

此外，這項研究也為開發新的癌症治療方法提供了新的思路。例如，科學家們可以針對癌細胞獨特的新陳代謝方式，開發出更具針對性的藥物，從而提高治療效果，並減少副作用。

報導中提到，這項研究是醫學與地球科學的完美結合，也展現了科學研究的無限可能性。未來，科學家們將繼續探索癌細胞的「原子指紋」，為攻克癌症這一難題做出更大的貢獻。相關研究，5月6日發表於《美國國家科學院期刊》（PNAS）。

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