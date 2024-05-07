中國人赴日旅遊花費創全球最高 小粉紅氣到快中風

日本今年第一季外國遊客統計資料顯示，中國人總計消費3526億日圓創全球最高，小粉紅得知後氣得快要中風。圖為中國旅客穿上和服在東京淺草逛街。（歐新社）

2024/05/07 12:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通省觀光廳資料顯示，今年第一季（1至3月）赴日觀光的外國遊客當中，中國人總計消費3526億日圓（約新台幣740億元）創全球最高，中國旅客人均消費則為29萬3050日圓（約新台幣6.15萬元），讓小粉紅（中國極端愛國主義者）看了氣得快要中風。

日本觀光廳在4月中旬公布的統計資料指出，今年1至3月各國赴日旅客一共花費1兆7505億日圓（約新台幣3671億元），當中以中國人的3526億日圓最高，其次則是台灣人的2512億日圓（約新台幣527億元），第3名為韓國人的2379億日圓（約新台幣500億元）。

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以旅客人均消費來計算的話，前3名分別為澳洲37萬3000日圓（約新台幣7.8萬元）、英國36萬7000日圓（約新台幣7.7萬元）、西班牙35萬2000日圓（約新台幣7.38萬元）。

中國觀光客人均花費則為29萬3050日圓，雖未擠進前3，但若以各項支出（住宿、交通、飲食、購物等等）細分，中國遊客購買日本商品的人均金額為全球最高，達到12萬8913日圓（約新台幣2.7萬元），其餘列入統計的國家都沒有超過10萬日圓。

這些消息飄洋過海傳到中國後，目前以「#中國遊客日本人均消費近30萬日圓#」的標籤登上微博熱搜，有小粉紅忍不住崩潰痛斥「核廢水忘得一乾二淨」、「去了就別回來」、「日本外務省花多少錢宣傳」。

不過，也有不少中國人出來圍觀小粉紅鬧笑話，笑稱「正常人赴日旅遊，笨蛋抵制海鮮」、「月薪3000（約新台幣1.3萬）恨天恨地，月薪3萬（約新台幣13.7萬元）全球目的地」，還有中國網友坦言，現在就只有那些沒見過世面的小鎮青年在網路上反美抗日，官家子弟富二代則是赴美訪日好不快活。

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